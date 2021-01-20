https://ria.ru/20210120/obschestvo-1593838184.html

Верящих в отравление Навального все меньше и меньше, заявил Володин

Верящих в отравление Навального все меньше и меньше, заявил Володин

Тех, кто верит в отравление блогера Алексея Навального, все меньше и меньше, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T14:10

2021-01-20T14:10

2021-01-20T14:10

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

лдпр

госдума рф

вячеслав володин

геннадий зюганов

германия

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Тех, кто верит в отравление блогера Алексея Навального, все меньше и меньше, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин."Задумайтесь: хотели отравить, но не отравили. Кто может поверить в эту глупость? Тех, кто верит в это, все меньше и меньше", - сказал он журналистам.Володин отметил, что Навальный является инструментом, который будут использовать для того, чтобы объявить против России санкции и создать проблемы.Политик также напомнил, что на пленарном заседании во вторник среди депутатов по этому вопросу было "единодушие".Во вторник Володин заявил, что за всеми действиями Алексея Навального стоят иностранные государства, и в российских органах власти таким людям, "предавшим страну", не место. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, заявил, что за Навальным нет ничего кроме попыток организации "российского майдана". Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал, чтобы проходивший лечение в Германии Алексей Навальный показал медицинские документы, подтверждающие факт "отравления", но политик не уверен, что они будут подлинными.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593826550.html

https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593823092.html

https://ria.ru/20210119/predpolozheniya-1593697670.html

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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, лдпр, госдума рф, вячеслав володин, геннадий зюганов, германия, общество