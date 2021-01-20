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Байден назначил временных глав Госдепа, Минфина и Минюста
Байден назначил временных глав Госдепа, Минфина и Минюста
Президент США Джо Байден назначил временных глав Госдепартамента, Минфина и Минюста до утверждения его выдвиженцев на эти посты, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T23:14
2021-01-20T23:28
выборы президента сша — 2020
министерство финансов сша
министерство юстиции сша
государственный департамент сша
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден назначил временных глав Госдепартамента, Минфина и Минюста до утверждения его выдвиженцев на эти посты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.Сообщается, что исполняющим обязанности госсекретаря будет Дэн Смит, и.о. главы Минфина - Энди Бокол, и.о. главы Минюста - Монти Уилкинсон.На пост госсекретаря Байден выдвинул Энтони Блинкена, министра финансов - Джанет Йеллен, главы минюста - Меррика Гарланда.
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министерство финансов сша, министерство юстиции сша, государственный департамент сша, джо байден, сша, в мире

Байден назначил временных глав Госдепа, Минфина и Минюста

23:14 20.01.2021 (обновлено: 23:28 20.01.2021)
 
© REUTERS / Jim Lo Scalzo/Pool Президент США Джо Байден подписывает документы в Президентской комнате Капитолия США после церемонии инаугурации
Президент США Джо Байден подписывает документы в Президентской комнате Капитолия США после церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / Jim Lo Scalzo/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден назначил временных глав Госдепартамента, Минфина и Минюста до утверждения его выдвиженцев на эти посты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.
Сообщается, что исполняющим обязанности госсекретаря будет Дэн Смит, и.о. главы Минфина - Энди Бокол, и.о. главы Минюста - Монти Уилкинсон.
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 08:00
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На пост госсекретаря Байден выдвинул Энтони Блинкена, министра финансов - Джанет Йеллен, главы минюста - Меррика Гарланда.
 
Выборы президента США — 2020Министерство финансов СШАМинистерство юстиции СШАГосударственный департамент СШАДжо БайденСШАВ мире
 
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