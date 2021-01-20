https://ria.ru/20210120/naznacheniya-1593927955.html
Байден назначил временных глав Госдепа, Минфина и Минюста
Байден назначил временных глав Госдепа, Минфина и Минюста
Президент США Джо Байден назначил временных глав Госдепартамента, Минфина и Минюста до утверждения его выдвиженцев на эти посты, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T23:14
2021-01-20T23:14
2021-01-20T23:28
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден назначил временных глав Госдепартамента, Минфина и Минюста до утверждения его выдвиженцев на эти посты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.Сообщается, что исполняющим обязанности госсекретаря будет Дэн Смит, и.о. главы Минфина - Энди Бокол, и.о. главы Минюста - Монти Уилкинсон.На пост госсекретаря Байден выдвинул Энтони Блинкена, министра финансов - Джанет Йеллен, главы минюста - Меррика Гарланда.
https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html
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министерство финансов сша, министерство юстиции сша, государственный департамент сша, джо байден, сша, в мире