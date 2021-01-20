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https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593921627.html
Европарламент потребовал остановить "Северный поток — 2" из-за Навального
Европарламент потребовал остановить "Северный поток — 2" из-за Навального
Европарламент потребует от ЕС остановить строительство "Северного потока — 2" и ввести санкции против России из-за ареста Алексея Навального, сообщает Speigel... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T21:36
2021-01-20T23:35
манфред вебер
северный поток — 2
совет ес
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир путин
германия
европейская народная партия
химки
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БЕРЛИН, 20 янв — РИА Новости. Европарламент потребует от ЕС остановить строительство "Северного потока — 2" и ввести санкции против России из-за ареста Алексея Навального, сообщает Speigel со ссылкой на проект резолюции.Документ планируют рассмотреть в четверг, его готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых."После российской атаки на Навального мы должны говорить и об энергетическом вопросе. Это самый мощный аргумент, который у нас есть. И проект "Северный поток — 2" потому является одной из возможностей оказать дополнительное давление. Простых призывов к России не хватает", — заявил Spiegel глава фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфред Вебер.Санкции могут затронуть "физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте" Навального, а также ответственных за "нападения" на оппозицию, российских олигархов, "членов близкого круга" Владимира Путина, а также "медиапропагандистов". Ограничения предусматривают заморозку активов в странах ЕС и запрет въезда в эти государства."Европейский союз более не должен быть местом радушного приема для российских богатств с неясным происхождением", — приводит издание цитату и текста резолюции.В случае принятия резолюции санкции не введут автоматически — они могут быть приняты только решением всех 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС.Ранее источник в организации сообщил журналистам, что тему ареста Навального могут поднять в четверг на видеоконференции глав стран ЕС. При этом ожидается, что главы МИД стран ЕС детально обсудят вопрос только 25 января.В воскресенье Навальный вернулся из Германии, где лечился после предполагаемого отравления. В Шереметьево его задержали и отвезли в отделение полиции в ближайший к аэропорту крупный город — подмосковные Химки. Там провели выездное заседание Химкинского городского суда, по итогам которого Навального заключили под стражу на 30 суток.По данным ФСИН, Навального задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск в России.У Алексея Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210120/truboprovod-1593891500.html
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манфред вебер, северный поток — 2, совет ес, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, германия, европейская народная партия, химки, в мире

Европарламент потребовал остановить "Северный поток — 2" из-за Навального

21:36 20.01.2021 (обновлено: 23:35 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЕРЛИН, 20 янв — РИА Новости. Европарламент потребует от ЕС остановить строительство "Северного потока — 2" и ввести санкции против России из-за ареста Алексея Навального, сообщает Speigel со ссылкой на проект резолюции.
Документ планируют рассмотреть в четверг, его готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.
"После российской атаки на Навального мы должны говорить и об энергетическом вопросе. Это самый мощный аргумент, который у нас есть. И проект "Северный поток — 2" потому является одной из возможностей оказать дополнительное давление. Простых призывов к России не хватает", — заявил Spiegel глава фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфред Вебер.
Санкции могут затронуть "физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте" Навального, а также ответственных за "нападения" на оппозицию, российских олигархов, "членов близкого круга" Владимира Путина, а также "медиапропагандистов". Ограничения предусматривают заморозку активов в странах ЕС и запрет въезда в эти государства.
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"Европейский союз более не должен быть местом радушного приема для российских богатств с неясным происхождением", — приводит издание цитату и текста резолюции.
В случае принятия резолюции санкции не введут автоматически — они могут быть приняты только решением всех 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС.
Ранее источник в организации сообщил журналистам, что тему ареста Навального могут поднять в четверг на видеоконференции глав стран ЕС. При этом ожидается, что главы МИД стран ЕС детально обсудят вопрос только 25 января.
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По данным ФСИН, Навального задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск в России.
У Алексея Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей.
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Манфред ВеберСеверный поток — 2Совет ЕСАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Владимир ПутинГерманияЕвропейская народная партияХимкиВ мире
 
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