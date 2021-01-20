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https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593823092.html
В Кремле рассказали, что не получили улик для расследования по Навальному
В Кремле рассказали, что не получили улик для расследования по Навальному
Россия так и не получила от Германии ничего серьезного, что помогло бы в расследовании "отравления" Алексея Навального, речь идет об отписке, сообщил... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:08
2021-01-20T13:08
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
химкинский городской суд
дмитрий песков
германия
химки
происшествия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия так и не получила от Германии ничего серьезного, что помогло бы в расследовании "отравления" Алексея Навального, речь идет об отписке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никакой информации нашими германскими партнерами предоставлено не было, вы это знаете. ... Протоколы допроса, там не содержится никакой информации, понимаете, там же должна быть техническая, технологическая, научная информация о тех веществах, которые якобы были зафиксированы. Ничего серьезного мы не получаем, что помогло бы нам в расследовании", - рассказал Песков.Улик и фактов для расследования, как согласился с ремаркой журналистов пресс-секретарь президента, "не то что недостаточно - их нет"."Мы ничего не получили. Фактически это является не более чем отпиской", - добавил Песков.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/navalnyy-1593819243.html
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ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), химкинский городской суд, дмитрий песков, германия, химки, происшествия

В Кремле рассказали, что не получили улик для расследования по Навальному

13:08 20.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия так и не получила от Германии ничего серьезного, что помогло бы в расследовании "отравления" Алексея Навального, речь идет об отписке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакой информации нашими германскими партнерами предоставлено не было, вы это знаете. ... Протоколы допроса, там не содержится никакой информации, понимаете, там же должна быть техническая, технологическая, научная информация о тех веществах, которые якобы были зафиксированы. Ничего серьезного мы не получаем, что помогло бы нам в расследовании", - рассказал Песков.
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Улик и фактов для расследования, как согласился с ремаркой журналистов пресс-секретарь президента, "не то что недостаточно - их нет".
"Мы ничего не получили. Фактически это является не более чем отпиской", - добавил Песков.
В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
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Ив РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Химкинский городской судДмитрий ПесковГерманияХимкиПроисшествия
 
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