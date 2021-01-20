https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593823092.html

В Кремле рассказали, что не получили улик для расследования по Навальному

В Кремле рассказали, что не получили улик для расследования по Навальному

Россия так и не получила от Германии ничего серьезного, что помогло бы в расследовании "отравления" Алексея Навального, речь идет об отписке, сообщил... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:08

2021-01-20T13:08

2021-01-20T13:08

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

химкинский городской суд

дмитрий песков

германия

химки

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_5c46e9fc8068136d59c00f86d3486b94.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия так и не получила от Германии ничего серьезного, что помогло бы в расследовании "отравления" Алексея Навального, речь идет об отписке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никакой информации нашими германскими партнерами предоставлено не было, вы это знаете. ... Протоколы допроса, там не содержится никакой информации, понимаете, там же должна быть техническая, технологическая, научная информация о тех веществах, которые якобы были зафиксированы. Ничего серьезного мы не получаем, что помогло бы нам в расследовании", - рассказал Песков.Улик и фактов для расследования, как согласился с ремаркой журналистов пресс-секретарь президента, "не то что недостаточно - их нет"."Мы ничего не получили. Фактически это является не более чем отпиской", - добавил Песков.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/navalnyy-1593819243.html

https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593801703.html

германия

химки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), химкинский городской суд, дмитрий песков, германия, химки, происшествия