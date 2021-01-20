https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593819963.html
Бизнесмен Пригожин предложил лишить Навального российского гражданства
Бизнесмен Пригожин предложил лишить Навального российского гражданства
Бизнесмен Евгений Пригожин, подавший многомиллионные иски к блогеру Алексею Навальному, предложил лишить того российского гражданства. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:00
2021-01-20T13:00
2021-01-20T13:00
любовь соболь
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
германия
европа
сша
происшествия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин, подавший многомиллионные иски к блогеру Алексею Навальному, предложил лишить того российского гражданства.В конце минувшего года Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену взыскателя ООО "Московский школьник" Пригожина по решению о взыскании около 88 миллионов рублей с Навального, Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) и юриста фонда Любови Соболь. В воскресенье, 17 января, блогер прибыл в Россию и был задержан правоохранительными органами в аэропорту "Шереметьево". На следующий день Химкинский городской суд вынес решение о его аресте на 30 суток за нарушение режима условного заключения."Я подал на Навального в суд. И выигрываю все процессы… Их я бы выиграл и в Америке, и в Европе, и в любом другом суде, потому что я прав", - заявляет Пригожин.Сейчас Навальный находится на двухнедельном карантине в СИЗО "Матросская Тишина". Там он ожидает заседания суда, на котором будет решаться, заменять ли ему условный срок заключения реальным в рамках другого уголовного дела – по данным защиты, речь о процессе по "Ив Роше".На этой мере настаивает ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.У Навального уже есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593684452.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь соболь, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), германия, европа, сша, происшествия
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Бизнесмен Евгений Пригожин
, подавший многомиллионные иски к блогеру Алексею Навальному
, предложил лишить того российского гражданства.
"Пусть Навальный проживёт остаток жизни кассиром в пражском супермаркете, но не забудет, что часть зарплаты надо отдавать по искам за долги", - цитирует Пригожина пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд".
В конце минувшего года Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену взыскателя ООО "Московский школьник" Пригожина по решению о взыскании около 88 миллионов рублей с Навального, Фонда борьбы с коррупцией*
(ФБК*
) и юриста фонда Любови Соболь
. В воскресенье, 17 января, блогер прибыл в Россию и был задержан правоохранительными органами в аэропорту "Шереметьево
". На следующий день Химкинский городской суд
вынес решение о его аресте на 30 суток за нарушение режима условного заключения.
"Я подал на Навального в суд. И выигрываю все процессы… Их я бы выиграл и в Америке, и в Европе, и в любом другом суде, потому что я прав", - заявляет Пригожин.
Сейчас Навальный находится на двухнедельном карантине в СИЗО "Матросская Тишина". Там он ожидает заседания суда, на котором будет решаться, заменять ли ему условный срок заключения реальным в рамках другого уголовного дела – по данным защиты, речь о процессе по "Ив Роше".
На этой мере настаивает ФСИН
– по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
У Навального уже есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.