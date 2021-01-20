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Бизнесмен Пригожин предложил лишить Навального российского гражданства
Бизнесмен Пригожин предложил лишить Навального российского гражданства
Бизнесмен Евгений Пригожин, подавший многомиллионные иски к блогеру Алексею Навальному, предложил лишить того российского гражданства. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:00
2021-01-20T13:00
любовь соболь
алексей навальный
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германия
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сша
происшествия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин, подавший многомиллионные иски к блогеру Алексею Навальному, предложил лишить того российского гражданства.В конце минувшего года Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену взыскателя ООО "Московский школьник" Пригожина по решению о взыскании около 88 миллионов рублей с Навального, Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) и юриста фонда Любови Соболь. В воскресенье, 17 января, блогер прибыл в Россию и был задержан правоохранительными органами в аэропорту "Шереметьево". На следующий день Химкинский городской суд вынес решение о его аресте на 30 суток за нарушение режима условного заключения."Я подал на Навального в суд. И выигрываю все процессы… Их я бы выиграл и в Америке, и в Европе, и в любом другом суде, потому что я прав", - заявляет Пригожин.Сейчас Навальный находится на двухнедельном карантине в СИЗО "Матросская Тишина". Там он ожидает заседания суда, на котором будет решаться, заменять ли ему условный срок заключения реальным в рамках другого уголовного дела – по данным защиты, речь о процессе по "Ив Роше".На этой мере настаивает ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.У Навального уже есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593684452.html
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любовь соболь, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), германия, европа, сша, происшествия

Бизнесмен Пригожин предложил лишить Навального российского гражданства

13:00 20.01.2021
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин, подавший многомиллионные иски к блогеру Алексею Навальному, предложил лишить того российского гражданства.

"Пусть Навальный проживёт остаток жизни кассиром в пражском супермаркете, но не забудет, что часть зарплаты надо отдавать по искам за долги", - цитирует Пригожина пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд".

В конце минувшего года Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену взыскателя ООО "Московский школьник" Пригожина по решению о взыскании около 88 миллионов рублей с Навального, Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) и юриста фонда Любови Соболь. В воскресенье, 17 января, блогер прибыл в Россию и был задержан правоохранительными органами в аэропорту "Шереметьево". На следующий день Химкинский городской суд вынес решение о его аресте на 30 суток за нарушение режима условного заключения.
"Я подал на Навального в суд. И выигрываю все процессы… Их я бы выиграл и в Америке, и в Европе, и в любом другом суде, потому что я прав", - заявляет Пригожин.
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Сейчас Навальный находится на двухнедельном карантине в СИЗО "Матросская Тишина". Там он ожидает заседания суда, на котором будет решаться, заменять ли ему условный срок заключения реальным в рамках другого уголовного дела – по данным защиты, речь о процессе по "Ив Роше".
На этой мере настаивает ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
У Навального уже есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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18 января, 08:00
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Любовь СобольАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ГерманияЕвропаСШАПроисшествия
 
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