https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593819963.html

Бизнесмен Пригожин предложил лишить Навального российского гражданства

Бизнесмен Пригожин предложил лишить Навального российского гражданства

Бизнесмен Евгений Пригожин, подавший многомиллионные иски к блогеру Алексею Навальному, предложил лишить того российского гражданства. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:00

2021-01-20T13:00

2021-01-20T13:00

любовь соболь

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

германия

европа

сша

происшествия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин, подавший многомиллионные иски к блогеру Алексею Навальному, предложил лишить того российского гражданства.В конце минувшего года Арбитражный суд Москвы произвел процессуальную замену взыскателя ООО "Московский школьник" Пригожина по решению о взыскании около 88 миллионов рублей с Навального, Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) и юриста фонда Любови Соболь. В воскресенье, 17 января, блогер прибыл в Россию и был задержан правоохранительными органами в аэропорту "Шереметьево". На следующий день Химкинский городской суд вынес решение о его аресте на 30 суток за нарушение режима условного заключения."Я подал на Навального в суд. И выигрываю все процессы… Их я бы выиграл и в Америке, и в Европе, и в любом другом суде, потому что я прав", - заявляет Пригожин.Сейчас Навальный находится на двухнедельном карантине в СИЗО "Матросская Тишина". Там он ожидает заседания суда, на котором будет решаться, заменять ли ему условный срок заключения реальным в рамках другого уголовного дела – по данным защиты, речь о процессе по "Ив Роше".На этой мере настаивает ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.У Навального уже есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593684452.html

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html

германия

европа

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), германия, европа, сша, происшествия