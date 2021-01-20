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В Китае состоялся показ российско-китайского мультсериала "Панда и Крош"
В Китае состоялся показ российско-китайского мультсериала "Панда и Крош"
На детском телеканале CCTV во вторник состоялся премьерный показ анимационного сериала "Панда и Крош" совместного производства группы компаний "Рики", FUN Union РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:28
2021-01-20T11:28
2021-01-20T12:01
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МОСКВА, 20 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". На детском телеканале CCTV во вторник состоялся премьерный показ анимационного сериала "Панда и Крош" совместного производства группы компаний "Рики", FUN Union и CCTV Animation Group. Проект стал первым российско-китайским ко-продакшеном в области анимации. Релиз в России состоится в первом квартале 2021 года.Всего на детском телеканале CCTV выйдет 52 серии по 12 минут в формате CGI 3D. В главных ролях – китайская Панда ХэХэ и кролик Крош из мультсериала "Смешарики". Написание сценариев, разработку мира персонажей и их внешнего облика, создание анимации и другие творческие и технические аспекты производства осуществляла международная команда специалистов из России, Китая, Малайзии, Индонезии, Сингапура, США и Великобритании."Сериал "Панда и Крош" на сегодняшний день является самым масштабным проектом в области совместного производства анимационных сериалов России и Китая. Проект призван объединить самых популярных среди детской и семейной аудитории анимационных персонажей России и Китая и способен стать символом развития и укрепления сотрудничества в области культуры и искусства наших стран, а также привлечь к создаваемому проекту интерес широкой аудитории и в России, и в Китае. Партнерство открывает большие перспективы для развития анимационной отрасли в целом, и положительно влияет на объемы совместного производства и экспорта российского контента в частности", – прокомментировал управляющий директор группы компаний "Рики" Марк Завадский.Напомним, подписание меморандума о совместном производстве сериала "Панда и Крош" между группой компаний "Рики" и CCTV Animation Group состоялось в июле 2017 года.
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новости культуры, россия, китай
МОСКВА, 20 янв - Проект "Россия-Китай: Главное"
. На детском телеканале CCTV во вторник состоялся премьерный показ анимационного сериала "Панда и Крош" совместного производства группы компаний "Рики", FUN Union и CCTV Animation Group.
Проект стал первым российско-китайским ко-продакшеном в области анимации. Релиз в России состоится в первом квартале 2021 года.
Всего на детском телеканале CCTV выйдет 52 серии по 12 минут в формате CGI 3D. В главных ролях – китайская Панда ХэХэ и кролик Крош из мультсериала "Смешарики". Написание сценариев, разработку мира персонажей и их внешнего облика, создание анимации и другие творческие и технические аспекты производства осуществляла международная команда специалистов из России, Китая, Малайзии, Индонезии, Сингапура, США и Великобритании.
"Сериал "Панда и Крош" на сегодняшний день является самым масштабным проектом в области совместного производства анимационных сериалов России и Китая. Проект призван объединить самых популярных среди детской и семейной аудитории анимационных персонажей России и Китая
и способен стать символом развития и укрепления сотрудничества в области культуры и искусства наших стран, а также привлечь к создаваемому проекту интерес широкой аудитории и в России, и в Китае. Партнерство открывает большие перспективы для развития анимационной отрасли в целом, и положительно влияет на объемы совместного производства и экспорта российского контента в частности", – прокомментировал управляющий директор группы компаний "Рики" Марк Завадский.
Напомним, подписание меморандума о совместном производстве сериала "Панда и Крош" между группой компаний "Рики" и CCTV Animation Group состоялось в июле 2017 года.