https://ria.ru/20210120/multserial-1593800108.html

В Китае состоялся показ российско-китайского мультсериала "Панда и Крош"

В Китае состоялся показ российско-китайского мультсериала "Панда и Крош"

На детском телеканале CCTV во вторник состоялся премьерный показ анимационного сериала "Панда и Крош" совместного производства группы компаний "Рики", FUN Union РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:28

2021-01-20T11:28

2021-01-20T12:01

новости культуры

россия-китай: главное

россия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593795770_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_d6383bb38eae53002508a5271cf53209.jpg

МОСКВА, 20 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". На детском телеканале CCTV во вторник состоялся премьерный показ анимационного сериала "Панда и Крош" совместного производства группы компаний "Рики", FUN Union и CCTV Animation Group. Проект стал первым российско-китайским ко-продакшеном в области анимации. Релиз в России состоится в первом квартале 2021 года.Всего на детском телеканале CCTV выйдет 52 серии по 12 минут в формате CGI 3D. В главных ролях – китайская Панда ХэХэ и кролик Крош из мультсериала "Смешарики". Написание сценариев, разработку мира персонажей и их внешнего облика, создание анимации и другие творческие и технические аспекты производства осуществляла международная команда специалистов из России, Китая, Малайзии, Индонезии, Сингапура, США и Великобритании."Сериал "Панда и Крош" на сегодняшний день является самым масштабным проектом в области совместного производства анимационных сериалов России и Китая. Проект призван объединить самых популярных среди детской и семейной аудитории анимационных персонажей России и Китая и способен стать символом развития и укрепления сотрудничества в области культуры и искусства наших стран, а также привлечь к создаваемому проекту интерес широкой аудитории и в России, и в Китае. Партнерство открывает большие перспективы для развития анимационной отрасли в целом, и положительно влияет на объемы совместного производства и экспорта российского контента в частности", – прокомментировал управляющий директор группы компаний "Рики" Марк Завадский.Напомним, подписание меморандума о совместном производстве сериала "Панда и Крош" между группой компаний "Рики" и CCTV Animation Group состоялось в июле 2017 года.

https://ria.ru/20210117/kitay-1593428682.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, россия, китай