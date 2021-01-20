https://ria.ru/20210120/moskva-1593797505.html
В Москве госпитализировали 1234 человека с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 1234 человека с COVID-19 за сутки
В Москве за последние сутки госпитализировано 1234 человека c коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:16
2021-01-20T11:16
2021-01-20T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588259678_0:85:3122:1841_1920x0_80_0_0_df3accb4ba22761cba3bf7bfc45832b8.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Москве за последние сутки госпитализировано 1234 человека c коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что госпитализация пациентов с коронавирусом в Москве снизилась на 18%. По его словам, ситуация после Нового года в большинстве регионов улучшилась."В Москве за сутки выявлено 2452 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1234 человека", - говорится в сообщении.Кроме того, в штабе сообщили, что в столице выздоровели ещё 4770 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593796693.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588259678_310:66:2953:2048_1920x0_80_0_0_d224fc60a4f07ec6f6b7f0b41f835942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество