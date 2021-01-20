https://ria.ru/20210120/moskva-1593797505.html

В Москве госпитализировали 1234 человека с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 1234 человека с COVID-19 за сутки

В Москве за последние сутки госпитализировано 1234 человека c коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:16

2021-01-20T11:16

2021-01-20T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588259678_0:85:3122:1841_1920x0_80_0_0_df3accb4ba22761cba3bf7bfc45832b8.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Москве за последние сутки госпитализировано 1234 человека c коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что госпитализация пациентов с коронавирусом в Москве снизилась на 18%. По его словам, ситуация после Нового года в большинстве регионов улучшилась."В Москве за сутки выявлено 2452 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1234 человека", - говорится в сообщении.Кроме того, в штабе сообщили, что в столице выздоровели ещё 4770 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593796693.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество