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В Югре случайный прохожий помешал мошенникам выманить деньги у пенсионера
В Югре случайный прохожий помешал мошенникам выманить деньги у пенсионера
Вмешательство случайного прохожего помогло 87-летнему пенсионеру в Ханты-Мансийском автономном округе сохранить около 700 тысяч рублей, которые он намеревался... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:47
2021-01-20T12:47
ханты-мансийский автономный округ
кондинский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 янв - РИА Новости. Вмешательство случайного прохожего помогло 87-летнему пенсионеру в Ханты-Мансийском автономном округе сохранить около 700 тысяч рублей, которые он намеревался перевести мошенникам, сообщается на сайте регионального управления МВД.Ведомство уточняет, что в полицию обратился житель Кондинского района, сообщивший о пожилом мужчине, который выполняет операции у банкомата, следуя подсказкам по телефону и не понимая сути происходящего.Правоохранители, проверяя эти сведения, выяснили, что 87-летнему пенсионеру несколько дней звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка. Они предлагали перевести его сбережения на другой счет, но пожилой югорчанин отказывался, зная от участкового о подобных схемах. Тем не менее, как отметили в УМВД, с пенсионером в один из дней связался мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка, где тот хранил сбережения.Так как в населенном пункте, где проживает пенсионер, отсутствовал банкомат, он поехал в райцентр, где продолжил выполнять указания звонивших ему людей. "В результате он перевел мошенникам 15 тысяч рублей. Только неравнодушие и бдительность случайно оказавшегося рядом мужчины, позволили пенсионеру не лишиться всех своих сбережений", - подчеркнули в ведомстве.Согласно информации полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".По данным регионального УМВД, в 2020 году телефонные и онлайн-мошенники похитили у жителей округа свыше 530 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210107/moshenniki-1592203437.html
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ханты-мансийский автономный округ, кондинский район, происшествия

В Югре случайный прохожий помешал мошенникам выманить деньги у пенсионера

12:47 20.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКупюра номиналом в 2000 рублей
Купюра номиналом в 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 янв - РИА Новости. Вмешательство случайного прохожего помогло 87-летнему пенсионеру в Ханты-Мансийском автономном округе сохранить около 700 тысяч рублей, которые он намеревался перевести мошенникам, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Ведомство уточняет, что в полицию обратился житель Кондинского района, сообщивший о пожилом мужчине, который выполняет операции у банкомата, следуя подсказкам по телефону и не понимая сути происходящего.
Правоохранители, проверяя эти сведения, выяснили, что 87-летнему пенсионеру несколько дней звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка. Они предлагали перевести его сбережения на другой счет, но пожилой югорчанин отказывался, зная от участкового о подобных схемах. Тем не менее, как отметили в УМВД, с пенсионером в один из дней связался мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка, где тот хранил сбережения.

"Лжесотрудник предложил ему получить денежную компенсацию за то, что он хранит денежные средства именно в их банке, но для этого нужно снять деньги со счета и перевести их на другой. По указаниям аферистов пенсионер пришел в местное отделение банка, где обналичил свой счет и снял 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Так как в населенном пункте, где проживает пенсионер, отсутствовал банкомат, он поехал в райцентр, где продолжил выполнять указания звонивших ему людей. "В результате он перевел мошенникам 15 тысяч рублей. Только неравнодушие и бдительность случайно оказавшегося рядом мужчины, позволили пенсионеру не лишиться всех своих сбережений", - подчеркнули в ведомстве.
Согласно информации полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".
По данным регионального УМВД, в 2020 году телефонные и онлайн-мошенники похитили у жителей округа свыше 530 миллионов рублей.
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