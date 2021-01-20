https://ria.ru/20210120/moshenniki-1593817345.html

В Югре случайный прохожий помешал мошенникам выманить деньги у пенсионера

В Югре случайный прохожий помешал мошенникам выманить деньги у пенсионера

Вмешательство случайного прохожего помогло 87-летнему пенсионеру в Ханты-Мансийском автономном округе сохранить около 700 тысяч рублей, которые он намеревался... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:47

2021-01-20T12:47

2021-01-20T12:47

ханты-мансийский автономный округ

кондинский район

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 янв - РИА Новости. Вмешательство случайного прохожего помогло 87-летнему пенсионеру в Ханты-Мансийском автономном округе сохранить около 700 тысяч рублей, которые он намеревался перевести мошенникам, сообщается на сайте регионального управления МВД.Ведомство уточняет, что в полицию обратился житель Кондинского района, сообщивший о пожилом мужчине, который выполняет операции у банкомата, следуя подсказкам по телефону и не понимая сути происходящего.Правоохранители, проверяя эти сведения, выяснили, что 87-летнему пенсионеру несколько дней звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками банка. Они предлагали перевести его сбережения на другой счет, но пожилой югорчанин отказывался, зная от участкового о подобных схемах. Тем не менее, как отметили в УМВД, с пенсионером в один из дней связался мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка, где тот хранил сбережения.Так как в населенном пункте, где проживает пенсионер, отсутствовал банкомат, он поехал в райцентр, где продолжил выполнять указания звонивших ему людей. "В результате он перевел мошенникам 15 тысяч рублей. Только неравнодушие и бдительность случайно оказавшегося рядом мужчины, позволили пенсионеру не лишиться всех своих сбережений", - подчеркнули в ведомстве.Согласно информации полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".По данным регионального УМВД, в 2020 году телефонные и онлайн-мошенники похитили у жителей округа свыше 530 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210107/moshenniki-1592203437.html

ханты-мансийский автономный округ

кондинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, кондинский район, происшествия