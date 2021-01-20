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https://ria.ru/20210120/moshenniki-1593764567.html
Эксперт дал совет, как оказаться в "черном списке" мошенников
Эксперт дал совет, как оказаться в "черном списке" мошенников
Проще всего избавиться от назойливых звонков - не брать трубку с незнакомых номеров. Для этого можно установить особые настройки на смартфоне, использовать... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T01:19
2021-01-20T01:34
сергей кузьменко
роскачество
технологии
общество
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Проще всего избавиться от назойливых звонков - не брать трубку с незнакомых номеров. Для этого можно установить особые настройки на смартфоне, использовать определитель номера, который с большой вероятностью укажет, что звонит мошенник или просто не отвечать, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Чтобы мошенники сами внесли вас в "черный список" и перестали звонить, нужно во время звонков показывать им, что вы в курсе – на другом конце провода преступник. С большой долей вероятности интерес мошенников ослабевает и рано или поздно сходит на нет, отметил он. По словам эксперта, мошенники профессионально умеют "забалтывать" свою жертву в ходе разговора, так что она соглашается на все, что они предложат. Таким образом за 2020 год россияне перевели телефонным аферистам в общей сложности 150 миллиардов рублей. Это говорит, в том числе, об уровне знаний о фишинге среди россиян и умении ему противодействовать. Между тем, в случае подозрительного звонка о странном переводе или списании средств нужно не углубляться в беседу с аферистом, а сразу позвонить в банк. "В 99% случаев вы услышите, что все в порядке", -заключил Кузьменко.
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сергей кузьменко, роскачество, технологии, общество

Эксперт дал совет, как оказаться в "черном списке" мошенников

01:19 20.01.2021 (обновлено: 01:34 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Проще всего избавиться от назойливых звонков - не брать трубку с незнакомых номеров. Для этого можно установить особые настройки на смартфоне, использовать определитель номера, который с большой вероятностью укажет, что звонит мошенник или просто не отвечать, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

"Такой способ, однако, чреват тем, что вы можете пропустить звонок, не записанный в вашей телефонной книге от потенциально важного человека или клиента", - предупреждает эксперт.

Чтобы мошенники сами внесли вас в "черный список" и перестали звонить, нужно во время звонков показывать им, что вы в курсе – на другом конце провода преступник. С большой долей вероятности интерес мошенников ослабевает и рано или поздно сходит на нет, отметил он.
По словам эксперта, мошенники профессионально умеют "забалтывать" свою жертву в ходе разговора, так что она соглашается на все, что они предложат. Таким образом за 2020 год россияне перевели телефонным аферистам в общей сложности 150 миллиардов рублей.
Это говорит, в том числе, об уровне знаний о фишинге среди россиян и умении ему противодействовать. Между тем, в случае подозрительного звонка о странном переводе или списании средств нужно не углубляться в беседу с аферистом, а сразу позвонить в банк. "В 99% случаев вы услышите, что все в порядке", -заключил Кузьменко.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 14:23
Group-IB раскрыла новую схему мошенничества
 
Сергей КузьменкоРоскачествоТехнологииОбщество
 
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