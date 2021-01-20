https://ria.ru/20210120/moshenniki-1593764567.html

Эксперт дал совет, как оказаться в "черном списке" мошенников

Эксперт дал совет, как оказаться в "черном списке" мошенников

Проще всего избавиться от назойливых звонков - не брать трубку с незнакомых номеров. Для этого можно установить особые настройки на смартфоне, использовать... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T01:19

2021-01-20T01:19

2021-01-20T01:34

сергей кузьменко

роскачество

технологии

общество

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Проще всего избавиться от назойливых звонков - не брать трубку с незнакомых номеров. Для этого можно установить особые настройки на смартфоне, использовать определитель номера, который с большой вероятностью укажет, что звонит мошенник или просто не отвечать, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Чтобы мошенники сами внесли вас в "черный список" и перестали звонить, нужно во время звонков показывать им, что вы в курсе – на другом конце провода преступник. С большой долей вероятности интерес мошенников ослабевает и рано или поздно сходит на нет, отметил он. По словам эксперта, мошенники профессионально умеют "забалтывать" свою жертву в ходе разговора, так что она соглашается на все, что они предложат. Таким образом за 2020 год россияне перевели телефонным аферистам в общей сложности 150 миллиардов рублей. Это говорит, в том числе, об уровне знаний о фишинге среди россиян и умении ему противодействовать. Между тем, в случае подозрительного звонка о странном переводе или списании средств нужно не углубляться в беседу с аферистом, а сразу позвонить в банк. "В 99% случаев вы услышите, что все в порядке", -заключил Кузьменко.

https://ria.ru/20210114/moshennichestvo-1593019315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кузьменко, роскачество, технологии, общество