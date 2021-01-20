https://ria.ru/20210120/moshenniki-1593764567.html
Эксперт дал совет, как оказаться в "черном списке" мошенников
Эксперт дал совет, как оказаться в "черном списке" мошенников
Проще всего избавиться от назойливых звонков - не брать трубку с незнакомых номеров. Для этого можно установить особые настройки на смартфоне, использовать... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T01:19
2021-01-20T01:19
2021-01-20T01:34
сергей кузьменко
роскачество
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_0dc8fe99de694c277bfd71d720e57ad7.jpg
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Проще всего избавиться от назойливых звонков - не брать трубку с незнакомых номеров. Для этого можно установить особые настройки на смартфоне, использовать определитель номера, который с большой вероятностью укажет, что звонит мошенник или просто не отвечать, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Чтобы мошенники сами внесли вас в "черный список" и перестали звонить, нужно во время звонков показывать им, что вы в курсе – на другом конце провода преступник. С большой долей вероятности интерес мошенников ослабевает и рано или поздно сходит на нет, отметил он. По словам эксперта, мошенники профессионально умеют "забалтывать" свою жертву в ходе разговора, так что она соглашается на все, что они предложат. Таким образом за 2020 год россияне перевели телефонным аферистам в общей сложности 150 миллиардов рублей. Это говорит, в том числе, об уровне знаний о фишинге среди россиян и умении ему противодействовать. Между тем, в случае подозрительного звонка о странном переводе или списании средств нужно не углубляться в беседу с аферистом, а сразу позвонить в банк. "В 99% случаев вы услышите, что все в порядке", -заключил Кузьменко.
https://ria.ru/20210114/moshennichestvo-1593019315.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff2184bafc71fd73286d9d3ebdd1855d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кузьменко, роскачество, технологии, общество
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости.
Проще всего избавиться от назойливых звонков - не брать трубку с незнакомых номеров. Для этого можно установить особые настройки на смартфоне, использовать определитель номера, который с большой вероятностью укажет, что звонит мошенник или просто не отвечать, рассказал агентству "Прайм"
старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко
.
"Такой способ, однако, чреват тем, что вы можете пропустить звонок, не записанный в вашей телефонной книге от потенциально важного человека или клиента", - предупреждает эксперт.
Чтобы мошенники сами внесли вас в "черный список" и перестали звонить, нужно во время звонков показывать им, что вы в курсе – на другом конце провода преступник. С большой долей вероятности интерес мошенников ослабевает и рано или поздно сходит на нет, отметил он.
По словам эксперта, мошенники профессионально умеют "забалтывать" свою жертву в ходе разговора, так что она соглашается на все, что они предложат. Таким образом за 2020 год россияне перевели телефонным аферистам в общей сложности 150 миллиардов рублей.
Это говорит, в том числе, об уровне знаний о фишинге среди россиян и умении ему противодействовать. Между тем, в случае подозрительного звонка о странном переводе или списании средств нужно не углубляться в беседу с аферистом, а сразу позвонить в банк. "В 99% случаев вы услышите, что все в порядке", -заключил Кузьменко.