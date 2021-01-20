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Врач развенчала мифы о пользе популярных народных методов лечения зубов
Врач развенчала мифы о пользе популярных народных методов лечения зубов
Врач-стоматолог высшей категории Наталия Кадькалова предупредила о рисках для здоровья при использовании народных методов лечения зубов. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:36
2021-01-20T16:36
2021-01-20T16:36
здоровье
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Врач-стоматолог высшей категории Наталия Кадькалова предупредила о рисках для здоровья при использовании народных методов лечения зубов.По ее словам, многие люди считают, что полоскание рта содой помогает при воспалительных процессах и оказывает "вытягивающий" эффект. Врач назвала такие эксперименты бесполезными и опасными.Еще одним популярным народным методом является прикладывание чеснока к больному зубу. Кадькалова предупредила, что подобное "лечение" не окажет никакого эффекта на воспаленный нерв и может вызвать ожог слизистой. К таким же последствиям приведут примочки со спиртом или водкой, добавила она.Полоскание рта отравами трав также не несет в себе никакой пользы, считает стоматолог."Это тот случай, когда ничего не изменится, просто воспалительный процесс продолжит развиваться", - заключила специалист.
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здоровье, общество
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Врач-стоматолог высшей категории Наталия Кадькалова предупредила о рисках для здоровья при использовании народных методов лечения зубов.
По ее словам, многие люди считают, что полоскание рта содой помогает при воспалительных процессах и оказывает "вытягивающий" эффект. Врач назвала такие эксперименты бесполезными и опасными.
"Чтобы понять, насколько это, не побоюсь этого слова, опасно, достаточно представить, как сода действует на тесто. Воспаленные ткани полости рта реагируют на соду примерно так же", - сказала она в интервью "Аргументам и фактам
".
Еще одним популярным народным методом является прикладывание чеснока к больному зубу. Кадькалова предупредила, что подобное "лечение" не окажет никакого эффекта на воспаленный нерв и может вызвать ожог слизистой. К таким же последствиям приведут примочки со спиртом или водкой, добавила она.
Полоскание рта отравами трав также не несет в себе никакой пользы, считает стоматолог.
"Это тот случай, когда ничего не изменится, просто воспалительный процесс продолжит развиваться", - заключила специалист.