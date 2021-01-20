https://ria.ru/20210120/mify-1593865587.html

Врач развенчала мифы о пользе популярных народных методов лечения зубов

Врач развенчала мифы о пользе популярных народных методов лечения зубов

Врач-стоматолог высшей категории Наталия Кадькалова предупредила о рисках для здоровья при использовании народных методов лечения зубов. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:36

2021-01-20T16:36

2021-01-20T16:36

здоровье

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Врач-стоматолог высшей категории Наталия Кадькалова предупредила о рисках для здоровья при использовании народных методов лечения зубов.По ее словам, многие люди считают, что полоскание рта содой помогает при воспалительных процессах и оказывает "вытягивающий" эффект. Врач назвала такие эксперименты бесполезными и опасными.Еще одним популярным народным методом является прикладывание чеснока к больному зубу. Кадькалова предупредила, что подобное "лечение" не окажет никакого эффекта на воспаленный нерв и может вызвать ожог слизистой. К таким же последствиям приведут примочки со спиртом или водкой, добавила она.Полоскание рта отравами трав также не несет в себе никакой пользы, считает стоматолог."Это тот случай, когда ничего не изменится, просто воспалительный процесс продолжит развиваться", - заключила специалист.

https://ria.ru/20201219/tsvet-1590033088.html

https://ria.ru/20210114/produkty-1593053120.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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здоровье, общество