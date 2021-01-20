https://ria.ru/20210120/maski-1593847844.html

Эксперты оценили необходимость ношения масок с респираторами в России

Эксперты оценили необходимость ношения масок с респираторами в России

Маски с респираторами FFP2 действительно более эффективны при защите от коронавируса, однако вводить их обязательное ношение в России не нужно, поскольку в... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:02

2021-01-20T15:02

2021-01-20T15:02

распространение коронавируса

владимир жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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бавария

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Маски с респираторами FFP2 действительно более эффективны при защите от коронавируса, однако вводить их обязательное ношение в России не нужно, поскольку в магазинах, транспорте и других общественных местах вполне достаточно и обычных гигиенических масок, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Как ранее сообщил таблоид Bild, власти Германии могут ввести обязательное ношение респираторов FFP2, которые плотнее обычных медицинских масок и в сравнении с ними отфильтровывают больше частиц. По его данным, подобное требование, которое уже ввели в федеральной земле Бавария, может стать повсеместным. Как отмечает издание, представитель минэкономики ФРГ заявила, что в Германии возможно производство 750 миллионов масок класса FFP2/3 в год.Так или иначе все маски, по словам эксперта, снижают заражающую дозу вируса, соответственно вероятность заболевания конкретного их носителя."Маска обычная уменьшает количество (вируса) вполне достаточно и исходя из той концентрации, которая может быть в окружающей среде: в транспорте, в магазине. FFP (нужны) там, где заведомо высокая концентрация: производство, где эти вирусы культивируют. Нет необходимости масок FFP в быту", - отметил Жемчугов.Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, в свою очередь, отметил, что респираторы FFP2 относятся к среднему классу, эффективность которого - в районе 90-95%."Если люди все будут носить настолько эффективную индивидуальную респираторную защиту, эффект у неспецифической профилактики будет более выраженным. Но нужно не забывать, что респираторы - это не на месяц и не на два. Время работы FFP2 - в районе шести часов... Если бы у нас это было повсеместно, вполне вероятно, что от этого была бы эффективность... Но главное - насколько мы ответственно все будем носить эти средства индивидуальной защиты", - заявил инфекционист.При этом Вознесенский отметил, что если респиратор оборудован клапанным механизмом, он на выдыхании может какую-то часть вируса выпускать."Но если рядом будут находиться два человека, и каждый из них будет в FFP2, вероятность того, что каждый из них будет более эффективно защищен, повышается", - уточнил он. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/maski-1593611411.html

https://ria.ru/20210120/immunitet-1593818263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир жемчугов , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, рудн, германия, бавария, общество