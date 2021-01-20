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https://ria.ru/20210120/maska-1593709282.html
Стюардесса рассказала, как летать комфортно с маской на лице
Стюардесса рассказала, как летать комфортно с маской на лице
Бортпроводница британской авиакомпании Хувейда Максвел рассказала, чем коллеги заменили традиционные улыбки при встрече пассажиров на борту самолета в период... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T00:32
2021-01-20T00:32
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Бортпроводница британской авиакомпании Хувейда Максвел рассказала, чем коллеги заменили традиционные улыбки при встрече пассажиров на борту самолета в период пандемии, и какие маски наиболее удобны, сообщает Mirror."Как говорила телеведущая Тайра Бэнкс, научитесь улыбаться глазами. Это действительно полезный навык, — отметила она. — Его нужно отработать дома перед зеркалом".Кроме того, члены экипажа стали громче и четче произносить слова. Эксперт посоветовала специально потренироваться. "Используйте жесты и язык тела — дружелюбно помашите рукой, слегка посмеиваясь, кивая, качая головой, — перечисляет подходящие приемы Хувейда. — А еще — будьте собой, будьте счастливы и, поверьте, клиенты увидят это сквозь маску".А еще стюардессы стали больше шутить. "Недавно пассажир попросил бутылку пива, и я специально переспросила удивленно: "Что? Чашку чая?". Такие ситуации вызывают улыбку у всех окружающих", — отмечает Максвел.Она говорит, что для длительного перелета больше всего подходят тканевые маски. "Свою многоразовую я стираю кондиционером для белья, и она приятно пахнет. Но на борту экипаж, как правило, в хирургических, которые регулярно меняют", — добавила бортпроводница.
https://ria.ru/20201214/styuardessa-1588847935.html
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коронавирус covid-19, туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, великобритания

Стюардесса рассказала, как летать комфортно с маской на лице

00:32 20.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Бортпроводница британской авиакомпании Хувейда Максвел рассказала, чем коллеги заменили традиционные улыбки при встрече пассажиров на борту самолета в период пандемии, и какие маски наиболее удобны, сообщает Mirror.
"Как говорила телеведущая Тайра Бэнкс, научитесь улыбаться глазами. Это действительно полезный навык, — отметила она. — Его нужно отработать дома перед зеркалом".
Кроме того, члены экипажа стали громче и четче произносить слова. Эксперт посоветовала специально потренироваться.
"Используйте жесты и язык тела — дружелюбно помашите рукой, слегка посмеиваясь, кивая, качая головой, — перечисляет подходящие приемы Хувейда. — А еще — будьте собой, будьте счастливы и, поверьте, клиенты увидят это сквозь маску".
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А еще стюардессы стали больше шутить. "Недавно пассажир попросил бутылку пива, и я специально переспросила удивленно: "Что? Чашку чая?". Такие ситуации вызывают улыбку у всех окружающих", — отмечает Максвел.
Она говорит, что для длительного перелета больше всего подходят тканевые маски. "Свою многоразовую я стираю кондиционером для белья, и она приятно пахнет. Но на борту экипаж, как правило, в хирургических, которые регулярно меняют", — добавила бортпроводница.
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