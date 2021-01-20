"Я — ни в чем не пионер". Цитаты Дэвида Линча в день его рождения
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПресс-конференция Дэвида Линча, посвященная презентации книги "Поймать большую рыбу. Медитация, осознанность и творчество."
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Великий американский режиссер Дэвид Линч снял более 80 фильмов, но знают и любят его за "Твин Пикс", "Дюну", "Синий бархат", "Малхолланд Драйв". В день 75-летия мастера подборку цитат "гения сюрреализма" составило испаноязычное издание Explica.
"Все мои фильмы – о странных мирах, в которые вы сможете попасть, только если сами их построите и воссоздадите в ленте. Только это для меня важно в кино: путешествия в удивительные вселенные".
© Van der Veer Photo Effects/Energy Productions (1984)Кадр из фильма Дэвида Линча "Дюна"
© Van der Veer Photo Effects/Energy Productions (1984)
Кадр из фильма Дэвида Линча "Дюна"
"Важно прислушиваться к своей интуиции: мы знаем значительно больше, чем нам кажется".
"От фильма ждут поверхностного и последовательного сюжета, однако человек может понять гораздо больше, чем ему кажется, просто иногда он не в состоянии передать это словами", — считает мастер, известный тем, что часто не следует законам логики в своих киноработах.
"Мне интересно знать, что прячется за прибранными фасадами и за оконными шторами <…> Я – детектив, который стремится выяснить то, что скрывают другие. А именно – тот факт, что сегодняшний мир — не такое уж чудесное место".
© РИА Новости / Владимир ВяткинВладимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
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Владимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
© РИА Новости / Владимир ВяткинВладимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
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Владимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
© РИА Новости / Владимир ВяткинВладимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
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Владимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
© РИА Новости / Владимир ВяткинВладимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
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Владимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
© РИА Новости / Владимир ВяткинВладимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
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Владимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
© РИА Новости / Владимир ВяткинВладимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
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Владимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
© РИА Новости / Владимир ВяткинВладимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
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Владимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
© РИА Новости / Владимир ВяткинВладимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
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Владимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
1 из 8
Владимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
2 из 8
Владимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
3 из 8
Владимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
4 из 8
Владимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
5 из 8
Владимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
6 из 8
Владимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
7 из 8
Владимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
8 из 8
Владимир Вяткин «Психологические метаморфозы Дэвида Линча. Москва, 11 апреля 2009»
"Я — ни в чем не пионер. То, что вы делаете, вы делаете не для того, что быть первым, а потому, что вам нравится это делать, потому что вы влюбляетесь в проект".
"Все сделанное человеком началось с идеи", — считает лауреат "Оскара" и обладатель "Золотой пальмой ветви" Каннского фестиваля.
"Жизнь должна быть чудесной. Но чудесной — не значит всегда счастливой. Она огромна и глубока"
"Я не верю в политиков. Они — шутка. В итоге они создают гораздо больше проблем, чем решают".
"Каждый персонаж соткан из тысячи мелочей, странных способностей и особой манере произносить слова".
© Public DomainПостер к фильму "Голова-ластик" режиссера Дэвида Линча, 1977 г.
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Постер к фильму "Голова-ластик" режиссера Дэвида Линча, 1977 г.
© Public Domain
© 518 Media (2006)Кадр из фильма "Внутренняя империя"
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Кадр из фильма "Внутренняя империя"
© 518 Media (2006)
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Постер к фильму "Голова-ластик" режиссера Дэвида Линча, 1977 г.
© Public Domain
6 из 6
Кадр из фильма "Внутренняя империя"
© 518 Media (2006)
"Самое прекрасное, что может с вами случиться, это когда к вам в голову приходит идея, которая вам очень нравится. Идеи вокруг, нужно только выбрать нужную".
"Больше всего на свете я люблю загадку, в ней — все обаяние жизни. Замечательно понимать, что о многих вещах мы совсем ничего не знаем", — уверен "лучший в мире" режиссер по версии издания The Guardian.
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