https://ria.ru/20210120/lynch-1593868178.html

"Я — ни в чем не пионер". Цитаты Дэвида Линча в день его рождения

"Я — ни в чем не пионер". Цитаты Дэвида Линча в день его рождения

Великий американский режиссер Дэвид Линч снял более 80 фильмов, но знают и любят его за "Твин Пикс", "Дюну", "Синий бархат", "Малхолланд Драйв". В день 75-летия РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:55

2021-01-20T17:55

2021-01-20T17:55

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Великий американский режиссер Дэвид Линч снял более 80 фильмов, но знают и любят его за "Твин Пикс", "Дюну", "Синий бархат", "Малхолланд Драйв". В день 75-летия мастера подборку цитат "гения сюрреализма" составило испаноязычное издание Explica."Все мои фильмы – о странных мирах, в которые вы сможете попасть, только если сами их построите и воссоздадите в ленте. Только это для меня важно в кино: путешествия в удивительные вселенные"."Важно прислушиваться к своей интуиции: мы знаем значительно больше, чем нам кажется". "От фильма ждут поверхностного и последовательного сюжета, однако человек может понять гораздо больше, чем ему кажется, просто иногда он не в состоянии передать это словами", — считает мастер, известный тем, что часто не следует законам логики в своих киноработах. "Мне интересно знать, что прячется за прибранными фасадами и за оконными шторами <…> Я – детектив, который стремится выяснить то, что скрывают другие. А именно – тот факт, что сегодняшний мир — не такое уж чудесное место"."Я — ни в чем не пионер. То, что вы делаете, вы делаете не для того, что быть первым, а потому, что вам нравится это делать, потому что вы влюбляетесь в проект"."Жизнь должна быть чудесной. Но чудесной — не значит всегда счастливой. Она огромна и глубока""Я не верю в политиков. Они — шутка. В итоге они создают гораздо больше проблем, чем решают"."Каждый персонаж соткан из тысячи мелочей, странных способностей и особой манере произносить слова". "Самое прекрасное, что может с вами случиться, это когда к вам в голову приходит идея, которая вам очень нравится. Идеи вокруг, нужно только выбрать нужную"."Больше всего на свете я люблю загадку, в ней — все обаяние жизни. Замечательно понимать, что о многих вещах мы совсем ничего не знаем", — уверен "лучший в мире" режиссер по версии издания The Guardian.

https://ria.ru/20200411/1569818211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, дэвид линч