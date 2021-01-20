https://ria.ru/20210120/lugansk-1593838698.html

В ЛНР заявили о готовности к началу вакцинации "Спутником V"

В ЛНР заявили о готовности к началу вакцинации "Спутником V"

Медицинские учреждения в самопровозглашенной Луганской народной республике готовы к началу вакцинации российской вакциной "Спутник V", заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T14:17

2021-01-20T14:17

2021-01-20T14:17

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

родион мирошник

леонид пасечник

коронавирусы

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Медицинские учреждения в самопровозглашенной Луганской народной республике готовы к началу вакцинации российской вакциной "Спутник V", заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" ожидается в республике в январе. По обнародованным данным минздрава ЛНР, с начала пандемии в республике было выявлено 2415 случаев COVID-19, 206 человек скончались. Мирошник сообщил РИА Новости, что ЛНР и ДНР ожидают в конце января порядка 145 тысяч доз вакцины "Спутник V"."Медучреждения ЛНР готовы к началу вакцинации российской вакциной", - заявил Мирошник.Он уточнил, что каждый прививочный кабинет проверяется и проходит сертификацию экспертами республиканских санитарно-эпидемиологических станций (СЭС), а с медицинским персоналом проводится необходимый инструктаж.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593473643.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, родион мирошник, леонид пасечник, коронавирусы, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире