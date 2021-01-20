https://ria.ru/20210120/lipetsk-1593852155.html
В Липецкой области в 2021 году откроют 27 "Точек роста"
В Липецкой области в 2021 году откроют 27 "Точек роста"
Порядка 27 "Точек роста" - центров образования цифрового и гуманитарного профилей - откроют в этом году в Липецкой области в рамках реализации национального... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:43
2021-01-20T15:43
2021-01-20T15:43
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
технологии
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ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Порядка 27 "Точек роста" - центров образования цифрового и гуманитарного профилей - откроют в этом году в Липецкой области в рамках реализации национального проекта "Образование", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в 67 школах региона уже открыты подобные центры. Детям там доступны многофункциональные устройства, интерактивные комплексы, ноутбуки для мобильных классов, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, цифровые фотоаппараты, планшеты и 3D-принтеры. Все это помогает школьникам быстрее развиваться, а также может пригодиться при выборе будущей профессии."Подобные проекты очень важны. Современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодёжь, умеющую разбираться в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо. Перед школьниками из сёл и деревень открываются новые перспективы", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область, технологии
ЛИПЕЦК, 20 янв – РИА Новости.
Порядка 27 "Точек роста" - центров образования цифрового и гуманитарного профилей - откроют в этом году в Липецкой области
в рамках реализации национального проекта "Образование", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, в 67 школах региона уже открыты подобные центры. Детям там доступны многофункциональные устройства, интерактивные комплексы, ноутбуки для мобильных классов, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, цифровые фотоаппараты, планшеты и 3D-принтеры. Все это помогает школьникам быстрее развиваться, а также может пригодиться при выборе будущей профессии.
"Подобные проекты очень важны. Современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодёжь, умеющую разбираться в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо. Перед школьниками из сёл и деревень открываются новые перспективы", - сказал Артамонов.