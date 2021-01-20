https://ria.ru/20210120/likvidatsiya-1593859819.html

Кадыров заявил о ликвидации в Чечне банды Бютукаева

Кадыров заявил о ликвидации в Чечне банды Бютукаева

В Чечне ликвидировали последнюю банду боевиков. Об этом в телеграм-канале рассказал глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:11

2021-01-20T16:11

2021-01-20T16:11

россия

ближний восток

чеченская республика (чечня)

доку умаров

теракт в аэропорту домодедово (2011)

владимир путин

рамзан кадыров

безопасность

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Чечне ликвидировали последнюю банду боевиков. Об этом в телеграм-канале рассказал глава региона Рамзан Кадыров."С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено!" — заявил он.По его словам, в ходе спецоперации, в подготовке которой лично принимали участие президент в России Владимир Путин и сам Кадыров, удалось уничтожить всех членов банды Аслана Бютукаева.Глава Чечни отметил, что группировке ранее дважды удавалось скрыться от преследования.В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что силовикам удалось уничтожить пятерых боевиков."Я дал слово"Кадыров отметил, что ликвидированные боевики были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чечни. Он добавил, что некоторым боевики скрываются в странах Ближнего Востока, но, если они попытаются вернуться к своей деятельности, их ждет та же участь, что и членов банды Бютукаева.Также он рассказал об обещании, которое дал после смерти своего отца.В Кремле сообщили, президент по телефону связался с Кадыровым и поздравил его с успешным завершением спецоперации. Всех ее участников представят к государственным наградам.Аслан Бютукаев считался лидером бандитского подполья на территории России после ликвидации Доку Умарова. Он был одним из организаторов теракта в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015-м от имени всего исламистского подполья Чечни присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201231/kadyrov-1591668648.html

https://ria.ru/20201013/boeviki-1579539051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ближний восток, чеченская республика (чечня), доку умаров, теракт в аэропорту домодедово (2011), владимир путин, рамзан кадыров, безопасность