Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210120/likvidatsiya-1593859819.html
Кадыров заявил о ликвидации в Чечне банды Бютукаева
Кадыров заявил о ликвидации в Чечне банды Бютукаева
В Чечне ликвидировали последнюю банду боевиков. Об этом в телеграм-канале рассказал глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:11
2021-01-20T16:11
россия
ближний восток
чеченская республика (чечня)
доку умаров
теракт в аэропорту домодедово (2011)
владимир путин
рамзан кадыров
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593826304_0:279:3084:2014_1920x0_80_0_0_78e93ef2bc2cf0db4c477b362d356cbc.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Чечне ликвидировали последнюю банду боевиков. Об этом в телеграм-канале рассказал глава региона Рамзан Кадыров."С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено!" — заявил он.По его словам, в ходе спецоперации, в подготовке которой лично принимали участие президент в России Владимир Путин и сам Кадыров, удалось уничтожить всех членов банды Аслана Бютукаева.Глава Чечни отметил, что группировке ранее дважды удавалось скрыться от преследования.В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что силовикам удалось уничтожить пятерых боевиков."Я дал слово"Кадыров отметил, что ликвидированные боевики были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чечни. Он добавил, что некоторым боевики скрываются в странах Ближнего Востока, но, если они попытаются вернуться к своей деятельности, их ждет та же участь, что и членов банды Бютукаева.Также он рассказал об обещании, которое дал после смерти своего отца.В Кремле сообщили, президент по телефону связался с Кадыровым и поздравил его с успешным завершением спецоперации. Всех ее участников представят к государственным наградам.Аслан Бютукаев считался лидером бандитского подполья на территории России после ликвидации Доку Умарова. Он был одним из организаторов теракта в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015-м от имени всего исламистского подполья Чечни присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201231/kadyrov-1591668648.html
https://ria.ru/20201013/boeviki-1579539051.html
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593826304_142:306:2465:2048_1920x0_80_0_0_965bb8c932de22b2af3a3720268f67b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ближний восток, чеченская республика (чечня), доку умаров, теракт в аэропорту домодедово (2011), владимир путин, рамзан кадыров, безопасность

Кадыров заявил о ликвидации в Чечне банды Бютукаева

16:11 20.01.2021
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкБойцы элитного спецподразделения Чеченской Республики
Бойцы элитного спецподразделения Чеченской Республики - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Чечне ликвидировали последнюю банду боевиков. Об этом в телеграм-канале рассказал глава региона Рамзан Кадыров.
"С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено!" — заявил он.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 05:09
Кадыров ответил на обращение родственников убитых в Чечне боевиков
По его словам, в ходе спецоперации, в подготовке которой лично принимали участие президент в России Владимир Путин и сам Кадыров, удалось уничтожить всех членов банды Аслана Бютукаева.
Глава Чечни отметил, что группировке ранее дважды удавалось скрыться от преследования.
В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что силовикам удалось уничтожить пятерых боевиков.

"Я дал слово"

Кадыров отметил, что ликвидированные боевики были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чечни.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября 2020, 11:19
Кадыров заявил, что уничтоженные в Грозном боевики прибыли из-за рубежа
Он добавил, что некоторым боевики скрываются в странах Ближнего Востока, но, если они попытаются вернуться к своей деятельности, их ждет та же участь, что и членов банды Бютукаева.
Также он рассказал об обещании, которое дал после смерти своего отца.
"Прошло много лет с тех пор, как я дал слово, стоя у могилы Ахмата-Хаджи, что буду продолжать начатую Первым Президентом республики войну против терроризма до последнего шайтана на нашей земле. Выполняя приказ Верховного Главнокомандующего о полной ликвидации бандподполья и следуя пути Ахмата-Хаджи, нам пришлось пройти множество испытаний и трудностей. Сегодня я выполнил приказ и сдержал слово", — поделился Кадыров.
В Кремле сообщили, президент по телефону связался с Кадыровым и поздравил его с успешным завершением спецоперации. Всех ее участников представят к государственным наградам.
Аслан Бютукаев считался лидером бандитского подполья на территории России после ликвидации Доку Умарова. Он был одним из организаторов теракта в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015-м от имени всего исламистского подполья Чечни присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
РоссияБлижний ВостокЧеченская республика (Чечня)Доку УмаровТеракт в аэропорту Домодедово (2011)Владимир ПутинРамзан КадыровБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
07:06США приостановят депортацию на 100 дней
07:05Космонавт: Россия не в первый раз берет у американцев еду на МКС
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
Лента новостейМолния