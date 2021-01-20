https://ria.ru/20210120/kvyatkovskiy-1593905607.html

Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию в семье православного деятеля

Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию в семье православного деятеля

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что готова помочь в разрешении конфликта в семье православного активиста Вадима... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T19:44

2021-01-20T19:44

2021-01-20T19:44

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новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что готова помочь в разрешении конфликта в семье православного активиста Вадима Квятковского из-за прав на пятерых детей, и добавила, что будет держать дело на контроле.Ранее издание "Ридус" опубликовало материал о том, что жена председателя правления "Центра православных молодежных программ во имя святого Георгия Победоносца" Квятковского обвинила его в побоях и рассказала, что несколько месяцев не может уладить вопрос о правах на детей и о расторжении брака."Сегодня я общалась с отцом семейства (Вадимом Квятковским - ред.), и мы обсуждали сложившуюся проблему. Со своей стороны я готова – если в этом будет необходимость, и оба члена семьи будут к этому готовы, – постараться помочь им сесть за стол переговоров и найти хорошего медиатора, который бы помог примирить и найти компромиссы между сторонами. Конечно, я буду держать это дело на контроле, так как речь идет о пятерых детях", - сообщила РИА Новости Ярославская.Омбудсмен подчеркнула, что точку в этом деле должен поставить суд."Мы готовы сделать все, чтобы интересы и права детей не пострадали, и они были в безопасности", - заключила она.

https://ria.ru/20201125/nasilie-1586278157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, москва, семья