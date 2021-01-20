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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210120/kvyatkovskiy-1593905607.html
Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию в семье православного деятеля
Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию в семье православного деятеля
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что готова помочь в разрешении конфликта в семье православного активиста Вадима... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T19:44
2021-01-20T19:44
религия и мировоззрение
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что готова помочь в разрешении конфликта в семье православного активиста Вадима Квятковского из-за прав на пятерых детей, и добавила, что будет держать дело на контроле.Ранее издание "Ридус" опубликовало материал о том, что жена председателя правления "Центра православных молодежных программ во имя святого Георгия Победоносца" Квятковского обвинила его в побоях и рассказала, что несколько месяцев не может уладить вопрос о правах на детей и о расторжении брака."Сегодня я общалась с отцом семейства (Вадимом Квятковским - ред.), и мы обсуждали сложившуюся проблему. Со своей стороны я готова – если в этом будет необходимость, и оба члена семьи будут к этому готовы, – постараться помочь им сесть за стол переговоров и найти хорошего медиатора, который бы помог примирить и найти компромиссы между сторонами. Конечно, я буду держать это дело на контроле, так как речь идет о пятерых детях", - сообщила РИА Новости Ярославская.Омбудсмен подчеркнула, что точку в этом деле должен поставить суд."Мы готовы сделать все, чтобы интересы и права детей не пострадали, и они были в безопасности", - заключила она.
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новости - религия и мировоззрение, москва, семья

Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию в семье православного деятеля

19:44 20.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповЛюди катаются на коньках по замерзшему каналу имени Москвы в Химках
Люди катаются на коньках по замерзшему каналу имени Москвы в Химках - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что готова помочь в разрешении конфликта в семье православного активиста Вадима Квятковского из-за прав на пятерых детей, и добавила, что будет держать дело на контроле.
Ранее издание "Ридус" опубликовало материал о том, что жена председателя правления "Центра православных молодежных программ во имя святого Георгия Победоносца" Квятковского обвинила его в побоях и рассказала, что несколько месяцев не может уладить вопрос о правах на детей и о расторжении брака.
"Сегодня я общалась с отцом семейства (Вадимом Квятковским - ред.), и мы обсуждали сложившуюся проблему. Со своей стороны я готова – если в этом будет необходимость, и оба члена семьи будут к этому готовы, – постараться помочь им сесть за стол переговоров и найти хорошего медиатора, который бы помог примирить и найти компромиссы между сторонами. Конечно, я буду держать это дело на контроле, так как речь идет о пятерых детях", - сообщила РИА Новости Ярославская.
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Омбудсмен подчеркнула, что точку в этом деле должен поставить суд.
"Мы готовы сделать все, чтобы интересы и права детей не пострадали, и они были в безопасности", - заключила она.
 
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