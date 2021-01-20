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Арбитражный суд Башкирии обязал прекратить работы на шихане Куштау
Арбитражный суд Башкирии обязал прекратить работы на шихане Куштау
Арбитражный суд Башкирии признал незаконным разрешение на разработку горы Куштау для нужд Башкирской содовой компании и потребовал прекратить работы на горе,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:51
2021-01-20T12:31
башкирская содовая компания
республика башкортостан
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УФА, 20 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии признал незаконным разрешение на разработку горы Куштау для нужд Башкирской содовой компании и потребовал прекратить работы на горе, следует из картотеки дел суда.По данным документа, Арбитражный суд республики рассмотрел дело по заявлению автономной некоммерческой организации по защите и охране природы, памятников истории и культуры "Наследие" к АО "Сырьевая компания" об обязании прекратить деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых на территории шихана Куштау. Отмечается, что сырьевая компания получила лицензию на право пользования недрами от департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу и минлесхоза Башкирии."Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью", - говорится в решении суда. Полный текст решения еще не опубликован.Ранее Башкирская содовая компания привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Власти Башкирии дали горе статус особо охраняемой территории, а компания заявила, что продолжит разрабатывать гору Шахтау ниже грунтовых вод.Президент России Владимир Путин в августе 2020 года раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре - проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики.В конце декабря Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры, истребовав в пользу государства 95,72% обыкновенных именных акций АО "Башкирская содовая компания" из чужого незаконного владения АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия" и ООО Торговый дом "Башкирская химия".
https://ria.ru/20200831/subbotnik-na-kushtau-aktivisty-ochistili-shikhan-ot-musora-posle-protestov-1576506392.html
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башкирская содовая компания, республика башкортостан

Арбитражный суд Башкирии обязал прекратить работы на шихане Куштау

10:51 20.01.2021 (обновлено: 12:31 20.01.2021)
 
© Depositphotos / Eugene_RШихан Куштау
Шихан Куштау - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Depositphotos / Eugene_R
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УФА, 20 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии признал незаконным разрешение на разработку горы Куштау для нужд Башкирской содовой компании и потребовал прекратить работы на горе, следует из картотеки дел суда.
По данным документа, Арбитражный суд республики рассмотрел дело по заявлению автономной некоммерческой организации по защите и охране природы, памятников истории и культуры "Наследие" к АО "Сырьевая компания" об обязании прекратить деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых на территории шихана Куштау. Отмечается, что сырьевая компания получила лицензию на право пользования недрами от департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу и минлесхоза Башкирии.
"Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью", - говорится в решении суда. Полный текст решения еще не опубликован.
Ранее Башкирская содовая компания привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Власти Башкирии дали горе статус особо охраняемой территории, а компания заявила, что продолжит разрабатывать гору Шахтау ниже грунтовых вод.
Субботник на Куштау: активисты очистили шихан от мусора после протестов - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа 2020, 08:14
Субботник на Куштау: активисты очистили шихан от мусора после протестовАктивисты организовали субботник на горе Куштау в Башкирии. После многотысячных протестов сотрудников Башкирской содовой компании в середине августа гора превратилась в помойку. Рабочие собрались с требованием "не препятствовать геологоразведке".
Президент России Владимир Путин в августе 2020 года раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре - проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики.
В конце декабря Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры, истребовав в пользу государства 95,72% обыкновенных именных акций АО "Башкирская содовая компания" из чужого незаконного владения АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия" и ООО Торговый дом "Башкирская химия".
 
Башкирская содовая компанияРеспублика Башкортостан
 
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