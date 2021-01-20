Арбитражный суд Башкирии обязал прекратить работы на шихане Куштау
10:51 20.01.2021 (обновлено: 12:31 20.01.2021)
УФА, 20 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии признал незаконным разрешение на разработку горы Куштау для нужд Башкирской содовой компании и потребовал прекратить работы на горе, следует из картотеки дел суда.
По данным документа, Арбитражный суд республики рассмотрел дело по заявлению автономной некоммерческой организации по защите и охране природы, памятников истории и культуры "Наследие" к АО "Сырьевая компания" об обязании прекратить деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых на территории шихана Куштау. Отмечается, что сырьевая компания получила лицензию на право пользования недрами от департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу и минлесхоза Башкирии.
"Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью", - говорится в решении суда. Полный текст решения еще не опубликован.
Ранее Башкирская содовая компания привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Власти Башкирии дали горе статус особо охраняемой территории, а компания заявила, что продолжит разрабатывать гору Шахтау ниже грунтовых вод.
31 августа 2020, 08:14Субботник на Куштау: активисты очистили шихан от мусора после протестовАктивисты организовали субботник на горе Куштау в Башкирии. После многотысячных протестов сотрудников Башкирской содовой компании в середине августа гора превратилась в помойку. Рабочие собрались с требованием "не препятствовать геологоразведке".
Президент России Владимир Путин в августе 2020 года раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре - проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики.
В конце декабря Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры, истребовав в пользу государства 95,72% обыкновенных именных акций АО "Башкирская содовая компания" из чужого незаконного владения АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия" и ООО Торговый дом "Башкирская химия".