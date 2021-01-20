https://ria.ru/20210120/kurs-1593818069.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 5,8 копейки
Официальный курс евро на четверг снизился на 5,8 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,81 копейки - до 89,1483 рубля, курс доллара - на 36,93 копейки, до 73,355 рубля,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:50
2021-01-20T12:50
2021-01-20T12:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,81 копейки - до 89,1483 рубля, курс доллара - на 36,93 копейки, до 73,355 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 22,92 копейки, составив 80,462 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика