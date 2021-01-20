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Глава ЛНР поздравил жителей Крыма с Днем республики
Глава ЛНР поздравил жителей Крыма с Днем республики
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поздравил жителей Крыма с Днем республики. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:24
2021-01-20T10:24
леонид пасечник
луганская народная республика
республика крым
ссср
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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поздравил жителей Крыма с Днем республики.Двадцатого января 1991 года состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма, где большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве республики - субъекта СССР и участника Союзного договора. Явка превысила 83%, более 93% участников высказались за восстановление автономии республики в составе СССР."Ровно 30 лет назад жители Крыма проголосовали за воссоздание автономии республики. Это переломный исторический шаг на пути к справедливости, сохранению единства и укреплению связей с Россией. Искреннее поздравляю крымчан с Днем республики, желаю мира, согласия и процветания!" - написал Пасечник в среду в Twitter.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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леонид пасечник, луганская народная республика, республика крым, ссср

Глава ЛНР поздравил жителей Крыма с Днем республики

10:24 20.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске в Бахчисарае
Девушка в защитной маске в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поздравил жителей Крыма с Днем республики.
Двадцатого января 1991 года состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма, где большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве республики - субъекта СССР и участника Союзного договора. Явка превысила 83%, более 93% участников высказались за восстановление автономии республики в составе СССР.
"Ровно 30 лет назад жители Крыма проголосовали за воссоздание автономии республики. Это переломный исторический шаг на пути к справедливости, сохранению единства и укреплению связей с Россией. Искреннее поздравляю крымчан с Днем республики, желаю мира, согласия и процветания!" - написал Пасечник в среду в Twitter.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Леонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаРеспублика КрымСССР
 
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