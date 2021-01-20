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Аксенов рассказал о событиях крымской весны
Аксенов рассказал о событиях крымской весны
События крымской весны и референдум 2014 года в Крыму завершили путь полуострова на Родину, который был начат 30 лет назад вместе с итогами референдума о... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T09:07
2021-01-20T09:08
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. События крымской весны и референдум 2014 года в Крыму завершили путь полуострова на Родину, который был начат 30 лет назад вместе с итогами референдума о восстановлении автономии Крыма в составе Союзного государства, заявил глава российского региона Сергей Аксенов.Двадцатого января 1991 года состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма, где большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве республики - субъекта СССР и участника Союзного договора. Явка превысила 83%, более 93% участников высказались за восстановление автономии республики в составе СССР."Победа Крымской весны завершила наш путь на Родину, начатый в январе 1991 года ", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".Он отметил, что итоги волеизъявления крымчан проявили глубинные закономерности исторического процесса: результаты двух крымских референдумов, разделенных 23 годами, почти полностью совпали (за воссоединение с Россией в марте 2014 года высказалось около 97% участников голосования)."Январский референдум не только стал первым на пространстве СССР, но и продолжил отечественные традиции народовластия, уходящие корнями во времена древнерусских вече. На фоне деградации западных демократических институтов, на фоне событий, связанных с выборами в США, наши референдумы выглядят эталонами демократии. И это не красивая метафора, а факт", - написал Аксенов.
https://ria.ru/20210120/referendum-1593775761.html
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россия, сергей аксенов (политик), республика крым, ссср, сша

Аксенов рассказал о событиях крымской весны

09:07 20.01.2021 (обновлено: 09:08 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. События крымской весны и референдум 2014 года в Крыму завершили путь полуострова на Родину, который был начат 30 лет назад вместе с итогами референдума о восстановлении автономии Крыма в составе Союзного государства, заявил глава российского региона Сергей Аксенов.
Двадцатого января 1991 года состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма, где большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве республики - субъекта СССР и участника Союзного договора. Явка превысила 83%, более 93% участников высказались за восстановление автономии республики в составе СССР.
Активисты Республиканского движения Крыма собирают подписи с требованием проведения референдума сторонников проведения референдума о независимости Крыма. - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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"Победа Крымской весны завершила наш путь на Родину, начатый в январе 1991 года ", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".
Он отметил, что итоги волеизъявления крымчан проявили глубинные закономерности исторического процесса: результаты двух крымских референдумов, разделенных 23 годами, почти полностью совпали (за воссоединение с Россией в марте 2014 года высказалось около 97% участников голосования).
"Январский референдум не только стал первым на пространстве СССР, но и продолжил отечественные традиции народовластия, уходящие корнями во времена древнерусских вече. На фоне деградации западных демократических институтов, на фоне событий, связанных с выборами в США, наши референдумы выглядят эталонами демократии. И это не красивая метафора, а факт", - написал Аксенов.
Делегаты IV съезда партии Российского Общенационального Союза собирают подписи в поддержку автономии Крыма - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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РоссияСергей Аксенов (политик)Республика КрымСССРСША
 
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