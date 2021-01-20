https://ria.ru/20210120/krym-1593778901.html

Аксенов рассказал о событиях крымской весны

Аксенов рассказал о событиях крымской весны

События крымской весны и референдум 2014 года в Крыму завершили путь полуострова на Родину, который был начат 30 лет назад вместе с итогами референдума о... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T09:07

2021-01-20T09:07

2021-01-20T09:08

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

ссср

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. События крымской весны и референдум 2014 года в Крыму завершили путь полуострова на Родину, который был начат 30 лет назад вместе с итогами референдума о восстановлении автономии Крыма в составе Союзного государства, заявил глава российского региона Сергей Аксенов.Двадцатого января 1991 года состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма, где большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве республики - субъекта СССР и участника Союзного договора. Явка превысила 83%, более 93% участников высказались за восстановление автономии республики в составе СССР."Победа Крымской весны завершила наш путь на Родину, начатый в январе 1991 года ", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".Он отметил, что итоги волеизъявления крымчан проявили глубинные закономерности исторического процесса: результаты двух крымских референдумов, разделенных 23 годами, почти полностью совпали (за воссоединение с Россией в марте 2014 года высказалось около 97% участников голосования)."Январский референдум не только стал первым на пространстве СССР, но и продолжил отечественные традиции народовластия, уходящие корнями во времена древнерусских вече. На фоне деградации западных демократических институтов, на фоне событий, связанных с выборами в США, наши референдумы выглядят эталонами демократии. И это не красивая метафора, а факт", - написал Аксенов.

https://ria.ru/20210120/referendum-1593775761.html

https://ria.ru/20210120/krym-1593733426.html

россия

республика крым

ссср

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей аксенов (политик), республика крым, ссср, сша