Аксенов рассказал о событиях крымской весны
09:07 20.01.2021 (обновлено: 09:08 20.01.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. События крымской весны и референдум 2014 года в Крыму завершили путь полуострова на Родину, который был начат 30 лет назад вместе с итогами референдума о восстановлении автономии Крыма в составе Союзного государства, заявил глава российского региона Сергей Аксенов.
Двадцатого января 1991 года состоялся референдум о государственном и правовом статусе Крыма, где большинство жителей полуострова поддержали воссоздание автономного статуса региона в качестве республики - субъекта СССР и участника Союзного договора. Явка превысила 83%, более 93% участников высказались за восстановление автономии республики в составе СССР.
"Победа Крымской весны завершила наш путь на Родину, начатый в январе 1991 года ", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".
Он отметил, что итоги волеизъявления крымчан проявили глубинные закономерности исторического процесса: результаты двух крымских референдумов, разделенных 23 годами, почти полностью совпали (за воссоединение с Россией в марте 2014 года высказалось около 97% участников голосования).
"Январский референдум не только стал первым на пространстве СССР, но и продолжил отечественные традиции народовластия, уходящие корнями во времена древнерусских вече. На фоне деградации западных демократических институтов, на фоне событий, связанных с выборами в США, наши референдумы выглядят эталонами демократии. И это не красивая метафора, а факт", - написал Аксенов.