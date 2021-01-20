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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210120/kreschenie-1593838055.html
Число отметивших Крещение в Подмосковье в "ковидное" время лишь выросло
Число отметивших Крещение в Подмосковье в "ковидное" время лишь выросло
Почти 262 тысячи жителей Московской области приняли участие в торжествах, посвященных празднику Крещения Господня, что на 30% больше, чем в 2020 году,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:10
2021-01-20T14:10
религия и мировоззрение
крещение господне
новости - религия и мировоззрение
московская область (подмосковье)
празднование святого богоявления (крещение господне)
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Почти 262 тысячи жителей Московской области приняли участие в торжествах, посвященных празднику Крещения Господня, что на 30% больше, чем в 2020 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.День Крещения Господня православные христиане праздновали 19 января. Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях."В этом году с 18 по 19 января окунулись в Крещенскую воду 158,5 тысячи человек. Всего в мероприятиях, посвященных православному празднику, приняло участие 261,8 тысячи жителей и гостей Московской области, что на 30% больше, чем в 2020 году", - проводит пресс-служба слова зампреда облправительства, руководителя ГУРБ Подмосковья Романа Каратаева.Грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных ситуаций во время праздника Богоявления в Подмосковье допущено не было, добавил Каратаев.
https://ria.ru/20210119/kreschenie-1593687144.html
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крещение господне, новости - религия и мировоззрение, московская область (подмосковье), празднование святого богоявления (крещение господне)

Число отметивших Крещение в Подмосковье в "ковидное" время лишь выросло

14:10 20.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОсвящение иордани в Введенском озере возле Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области
Освящение иордани в Введенском озере возле Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Почти 262 тысячи жителей Московской области приняли участие в торжествах, посвященных празднику Крещения Господня, что на 30% больше, чем в 2020 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.
День Крещения Господня православные христиане праздновали 19 января. Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
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"В этом году с 18 по 19 января окунулись в Крещенскую воду 158,5 тысячи человек. Всего в мероприятиях, посвященных православному празднику, приняло участие 261,8 тысячи жителей и гостей Московской области, что на 30% больше, чем в 2020 году", - проводит пресс-служба слова зампреда облправительства, руководителя ГУРБ Подмосковья Романа Каратаева.
Грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных ситуаций во время праздника Богоявления в Подмосковье допущено не было, добавил Каратаев.
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Религия и мировоззрениеКрещение ГосподнеНовости - Религия и мировоззрениеМосковская область (Подмосковье)Празднование Святого Богоявления (Крещение Господне)
 
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