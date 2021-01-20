https://ria.ru/20210120/kreschenie-1593838055.html

Число отметивших Крещение в Подмосковье в "ковидное" время лишь выросло

Число отметивших Крещение в Подмосковье в "ковидное" время лишь выросло

Почти 262 тысячи жителей Московской области приняли участие в торжествах, посвященных празднику Крещения Господня, что на 30% больше, чем в 2020 году,... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T14:10

2021-01-20T14:10

2021-01-20T14:10

религия и мировоззрение

крещение господне

новости - религия и мировоззрение

московская область (подмосковье)

празднование святого богоявления (крещение господне)

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Почти 262 тысячи жителей Московской области приняли участие в торжествах, посвященных празднику Крещения Господня, что на 30% больше, чем в 2020 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.День Крещения Господня православные христиане праздновали 19 января. Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях."В этом году с 18 по 19 января окунулись в Крещенскую воду 158,5 тысячи человек. Всего в мероприятиях, посвященных православному празднику, приняло участие 261,8 тысячи жителей и гостей Московской области, что на 30% больше, чем в 2020 году", - проводит пресс-служба слова зампреда облправительства, руководителя ГУРБ Подмосковья Романа Каратаева.Грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных ситуаций во время праздника Богоявления в Подмосковье допущено не было, добавил Каратаев.

https://ria.ru/20210119/kreschenie-1593687144.html

https://ria.ru/20210119/tikhookeantsy-1593659653.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крещение господне, новости - религия и мировоззрение, московская область (подмосковье), празднование святого богоявления (крещение господне)