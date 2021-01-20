https://ria.ru/20210120/korruptsiya-1593837573.html
В Подмосковье борца с коррупцией задержали за взяточничество
В Подмосковье борца с коррупцией задержали за взяточничество
Исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции солнечногорского ОМВД был пойман при получении взятки,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:08
2021-01-20T14:08
2021-01-20T14:14
татьяна петрова
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
солнечногорск
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции солнечногорского ОМВД был пойман при получении взятки, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.Ранее начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила РИА Новости, что два сотрудника УМВД России в Солнечногорске пойманы на взятке в 250 тысяч рублей."Задержан по факту получения взятки исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск (п.п. "б,в" ч.5 ст.290 УК РФ)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, правоохранитель получил через посредника взятку в 250 тысяч рублей "за не проведение процессуальной проверки и не привлечение к уголовной ответственности, а также за общее покровительство коммерческой фирмы". Подчеркивается, что подозреваемый был задержан с поличным в момент получения денег. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588255977.html
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татьяна петрова, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), солнечногорск
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции солнечногорского ОМВД был пойман при получении взятки, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
Ранее начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова
сообщила РИА Новости, что два сотрудника УМВД России в Солнечногорске
пойманы на взятке в 250 тысяч рублей.
"Задержан по факту получения взятки исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск (п.п. "б,в" ч.5 ст.290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, правоохранитель получил через посредника взятку в 250 тысяч рублей "за не проведение процессуальной проверки и не привлечение к уголовной ответственности, а также за общее покровительство коммерческой фирмы". Подчеркивается, что подозреваемый был задержан с поличным в момент получения денег. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.