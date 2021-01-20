https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593912180.html

В Пскове врачи спасли больного COVID-19 c 90-процентным поражением легких

В Пскове врачи спасли больного COVID-19 c 90-процентным поражением легких

В Пскове врачи спасли больного COVID-19 c 90-процентным поражением легких, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:31

2021-01-20T20:31

2021-01-20T23:58

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. В Пскове врачи спасли больного COVID-19 c 90-процентным поражением легких, сообщает оперштаб региона.Как следует из сюжета телеканала "Вести-Псков", Валерий Соколовский провел в стационаре псковской областной инфекционной около месяца. При поступлении поражение легких составляло 20%, за несколько дней оно увеличилось до 90%."Врачи новой инфекционной больницы круглосуточно боролись за жизнь пациента. Болезнь отступила, впереди долгий путь восстановления организма", — говорится в сообщении оперштаба.Житель Псковской области получил от больницы грамоту за самоотверженность и личный вклад в борьбу с коронавирусом. По признанию Соколовского, пока он не может быстро ходить и поднимать тяжести из-за одышки, но активно занимается реабилитацией.Как отметил мужчина, медики не только оказывали ему всю необходимую помощь, но и "очень сильно поддерживали морально".По данным оперштаба региона, к среде в Псковской области зафиксировано 27 934 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 132 случая. Выздоровели 15 159 человек, скончались 115.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/napitok-1593884315.html

https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593226139.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, псковская область, общество