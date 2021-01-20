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https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593901864.html
Британия установила новый суточный антирекорд по числу жертв COVID-19
Британия установила новый суточный антирекорд по числу жертв COVID-19
Суточный прирост числа умерших от COVID-19 в Британии составил рекордные с начала пандемии 1820 человек, количество заразившихся с подтвержденным диагнозом... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T19:19
2021-01-20T19:45
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
великобритания
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ЛОНДОН, 20 янв - РИА Новости, Мария Табак. Суточный прирост числа умерших от COVID-19 в Британии составил рекордные с начала пандемии 1820 человек, количество заразившихся с подтвержденным диагнозом составило 38 905, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее в стране было зарегистрировано 33 355 случаев заболевания, скончались 1610 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,5 миллиона человек, скончались 93 290 человек. Согласно последним статистическим данным, Британия находится сейчас на первом месте в мире по суточным показателям смертности.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.На данный момент неизвестно, сколько времени продлится локдаун, минимум, до февраля, однако в последние дни пошла речь о том, что, возможно, карантин придется сохранить до Пасхи. К тому времени, как ожидается, будут привиты наиболее уязвимые группы населения.Количество жителей Великобритании, которые получили первые дозы вакцин, превысило 4,6 миллиона, число полностью вакцинированных составляет 460,6 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания

Британия установила новый суточный антирекорд по числу жертв COVID-19

19:19 20.01.2021 (обновлено: 19:45 20.01.2021)
 
© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / Hannah McKay
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 20 янв - РИА Новости, Мария Табак. Суточный прирост числа умерших от COVID-19 в Британии составил рекордные с начала пандемии 1820 человек, количество заразившихся с подтвержденным диагнозом составило 38 905, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее в стране было зарегистрировано 33 355 случаев заболевания, скончались 1610 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,5 миллиона человек, скончались 93 290 человек. Согласно последним статистическим данным, Британия находится сейчас на первом месте в мире по суточным показателям смертности.
С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.
Медицинские работники в отделении для пациентов с коронавирусом в Медицинском центре United Memorial в Хьюстоне, США - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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На данный момент неизвестно, сколько времени продлится локдаун, минимум, до февраля, однако в последние дни пошла речь о том, что, возможно, карантин придется сохранить до Пасхи. К тому времени, как ожидается, будут привиты наиболее уязвимые группы населения.
Количество жителей Великобритании, которые получили первые дозы вакцин, превысило 4,6 миллиона, число полностью вакцинированных составляет 460,6 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВеликобритания
 
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