https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593901864.html

Британия установила новый суточный антирекорд по числу жертв COVID-19

Британия установила новый суточный антирекорд по числу жертв COVID-19

Суточный прирост числа умерших от COVID-19 в Британии составил рекордные с начала пандемии 1820 человек, количество заразившихся с подтвержденным диагнозом... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T19:19

2021-01-20T19:19

2021-01-20T19:45

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581168366_0:248:3164:2028_1920x0_80_0_0_b7fbc32429dff5a095d3fb40f104fb8e.jpg

ЛОНДОН, 20 янв - РИА Новости, Мария Табак. Суточный прирост числа умерших от COVID-19 в Британии составил рекордные с начала пандемии 1820 человек, количество заразившихся с подтвержденным диагнозом составило 38 905, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее в стране было зарегистрировано 33 355 случаев заболевания, скончались 1610 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,5 миллиона человек, скончались 93 290 человек. Согласно последним статистическим данным, Британия находится сейчас на первом месте в мире по суточным показателям смертности.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.На данный момент неизвестно, сколько времени продлится локдаун, минимум, до февраля, однако в последние дни пошла речь о том, что, возможно, карантин придется сохранить до Пасхи. К тому времени, как ожидается, будут привиты наиболее уязвимые группы населения.Количество жителей Великобритании, которые получили первые дозы вакцин, превысило 4,6 миллиона, число полностью вакцинированных составляет 460,6 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593770881.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания