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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593846218.html
СМИ: "британский" штамм коронавируса нашли еще у трех пациентов в Берлине
СМИ: "британский" штамм коронавируса нашли еще у трех пациентов в Берлине
Новый тип мутации коронавируса, зафиксированный в Великобритании в конце прошлого года, был обнаружен еще у трех пациентов в Берлине, сообщило издание... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:54
2021-01-20T14:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый тип мутации коронавируса, зафиксированный в Великобритании в конце прошлого года, был обнаружен еще у трех пациентов в Берлине, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на собственную информацию.По данным издания, "британский" вариант коронавируса был обнаружен в нескольких пробах, которые были взяты в одной из клиник 8 января. Как полагают эксперты, многое говорит о том, что заражение произошло на территории региона, а не во время поездки. Во врачебных кругах сообщили, что речь идет о трех берлинцах, которые за прошедшие месяцы никуда не выезжали.О появлении нового штамма коронавируса в Берлине стало известно 8 января: инфицированный мужчина приехал из Великобритании на праздники и заразил свою семью.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593778109.html
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коронавирус covid-19, великобритания, берлин (город), в мире

СМИ: "британский" штамм коронавируса нашли еще у трех пациентов в Берлине

14:54 20.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинико-диагностической лаборатории в ГБУЗ "Волгоградская областная инфекционная больница No2" в Волгоградской области
Медицинский работник в клинико-диагностической лаборатории в ГБУЗ Волгоградская областная инфекционная больница No2 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый тип мутации коронавируса, зафиксированный в Великобритании в конце прошлого года, был обнаружен еще у трех пациентов в Берлине, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на собственную информацию.
По данным издания, "британский" вариант коронавируса был обнаружен в нескольких пробах, которые были взяты в одной из клиник 8 января. Как полагают эксперты, многое говорит о том, что заражение произошло на территории региона, а не во время поездки. Во врачебных кругах сообщили, что речь идет о трех берлинцах, которые за прошедшие месяцы никуда не выезжали.
О появлении нового штамма коронавируса в Берлине стало известно 8 января: инфицированный мужчина приехал из Великобритании на праздники и заразил свою семью.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 08:59Распространение коронавируса
ВОЗ оценила ситуацию с распространением "британского" штамма коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияБерлин (город)В мире
 
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