https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593846218.html

СМИ: "британский" штамм коронавируса нашли еще у трех пациентов в Берлине

СМИ: "британский" штамм коронавируса нашли еще у трех пациентов в Берлине

Новый тип мутации коронавируса, зафиксированный в Великобритании в конце прошлого года, был обнаружен еще у трех пациентов в Берлине, сообщило издание... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T14:54

2021-01-20T14:54

2021-01-20T14:54

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

берлин (город)

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый тип мутации коронавируса, зафиксированный в Великобритании в конце прошлого года, был обнаружен еще у трех пациентов в Берлине, сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на собственную информацию.По данным издания, "британский" вариант коронавируса был обнаружен в нескольких пробах, которые были взяты в одной из клиник 8 января. Как полагают эксперты, многое говорит о том, что заражение произошло на территории региона, а не во время поездки. Во врачебных кругах сообщили, что речь идет о трех берлинцах, которые за прошедшие месяцы никуда не выезжали.О появлении нового штамма коронавируса в Берлине стало известно 8 января: инфицированный мужчина приехал из Великобритании на праздники и заразил свою семью.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593778109.html

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коронавирус covid-19, великобритания, берлин (город), в мире