https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593829435.html

Глава "Справедливой России" выступил против введения COVID-паспортов

Глава "Справедливой России" выступил против введения COVID-паспортов

Введение COVID-паспортов в России является дискриминацией, заявил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, добавив, что забота о здоровье - это личное РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:32

2021-01-20T13:32

2021-01-20T13:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей миронов

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593821498_0:132:1504:978_1920x0_80_0_0_a8387c7857a15fdf24d27c52df8a5d72.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Введение COVID-паспортов в России является дискриминацией, заявил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, добавив, что забота о здоровье - это личное дело каждого человека, и паспорт может быть только один - гражданина РФ.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала РИА Новости, что COVID-паспорта на данном этапе являются, по ее мнению, своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией, однако возникают вопросы о защите прав граждан, для которых вакцинация не приемлема по состоянию здоровья."Введение COVID-паспортов - это разделение по признаку здоровья. Это, безусловно, является дискриминацией. Забота каждого о своем здоровье - это личное дело каждого человека", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что у граждан России может быть только один паспорт - паспорт гражданина страны. Миронов также добавил, что губернаторы, которые уже пытаются вводить аналоги COVID-паспортов, "допускают очень большую ошибку". По его словам, это может привести к серьезному социальному недовольству."В этой связи для меня совершенно очевидно, что эта затея абсолютно не нужна", - заключил Миронов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что единой точки зрения по проблеме введения COVID-паспортов пока нет, тема обсуждается на экспертном уровне.Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко ранее объявил, что всем привитым от коронавируса жителям выдадут бейджики, которые позволят им не носить маски в общественных местах. Позже он объявил, что вместо бейджа введут электронный сертификат в виде QR-кода в телефоне. Глава Башкирии Радий Хабиров также заявил о введении антиковидных паспортов, которые будут получать люди с антителами. Удостоверения вакцинированных будут действовать год, а для переболевших, у которых выработались титры антител выше 10 единиц, – три месяца.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593808206.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей миронов, дмитрий песков, общество