https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593829435.html
Глава "Справедливой России" выступил против введения COVID-паспортов
Глава "Справедливой России" выступил против введения COVID-паспортов
Введение COVID-паспортов в России является дискриминацией, заявил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, добавив, что забота о здоровье - это личное РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:32
2021-01-20T13:32
2021-01-20T13:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей миронов
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Введение COVID-паспортов в России является дискриминацией, заявил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, добавив, что забота о здоровье - это личное дело каждого человека, и паспорт может быть только один - гражданина РФ.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала РИА Новости, что COVID-паспорта на данном этапе являются, по ее мнению, своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией, однако возникают вопросы о защите прав граждан, для которых вакцинация не приемлема по состоянию здоровья."Введение COVID-паспортов - это разделение по признаку здоровья. Это, безусловно, является дискриминацией. Забота каждого о своем здоровье - это личное дело каждого человека", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что у граждан России может быть только один паспорт - паспорт гражданина страны. Миронов также добавил, что губернаторы, которые уже пытаются вводить аналоги COVID-паспортов, "допускают очень большую ошибку". По его словам, это может привести к серьезному социальному недовольству."В этой связи для меня совершенно очевидно, что эта затея абсолютно не нужна", - заключил Миронов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что единой точки зрения по проблеме введения COVID-паспортов пока нет, тема обсуждается на экспертном уровне.Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко ранее объявил, что всем привитым от коронавируса жителям выдадут бейджики, которые позволят им не носить маски в общественных местах. Позже он объявил, что вместо бейджа введут электронный сертификат в виде QR-кода в телефоне. Глава Башкирии Радий Хабиров также заявил о введении антиковидных паспортов, которые будут получать люди с антителами. Удостоверения вакцинированных будут действовать год, а для переболевших, у которых выработались титры антител выше 10 единиц, – три месяца.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей миронов, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Введение COVID-паспортов в России является дискриминацией, заявил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
, добавив, что забота о здоровье - это личное дело каждого человека, и паспорт может быть только один - гражданина РФ.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала РИА Новости, что COVID-паспорта на данном этапе являются, по ее мнению, своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией, однако возникают вопросы о защите прав граждан, для которых вакцинация не приемлема по состоянию здоровья.
"Введение COVID-паспортов - это разделение по признаку здоровья. Это, безусловно, является дискриминацией. Забота каждого о своем здоровье - это личное дело каждого человека", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24"
.
Он отметил, что у граждан России может быть только один паспорт - паспорт гражданина страны. Миронов также добавил, что губернаторы, которые уже пытаются вводить аналоги COVID-паспортов, "допускают очень большую ошибку". По его словам, это может привести к серьезному социальному недовольству.
"В этой связи для меня совершенно очевидно, что эта затея абсолютно не нужна", - заключил Миронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что единой точки зрения по проблеме введения COVID-паспортов пока нет, тема обсуждается на экспертном уровне.
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко ранее объявил, что всем привитым от коронавируса жителям выдадут бейджики, которые позволят им не носить маски в общественных местах. Позже он объявил, что вместо бейджа введут электронный сертификат в виде QR-кода в телефоне. Глава Башкирии Радий Хабиров также заявил о введении антиковидных паспортов, которые будут получать люди с антителами. Удостоверения вакцинированных будут действовать год, а для переболевших, у которых выработались титры антител выше 10 единиц, – три месяца.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.