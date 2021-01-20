https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593808206.html

Ученые выяснили, сколько формируется длительный иммунитет к COVID-19

Ученые выяснили, сколько формируется длительный иммунитет к COVID-19

Американские ученые доказали, что реакция В-клеток памяти, формирующих длительный иммунный ответ на SARS-CoV-2, развивается в течение шести месяцев после... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:05

2021-01-20T12:05

2021-01-20T12:05

наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

сша

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американские ученые доказали, что реакция В-клеток памяти, формирующих длительный иммунный ответ на SARS-CoV-2, развивается в течение шести месяцев после заражения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Иммунная система — это сложная сеть клеток и белков, которые защищают организм от инфекции. Ее задача — обнаружить и уничтожить проникшие в организм патогены, чтобы предотвратить заражение.Важную роль в иммунном ответе играют иммуноглобулины — белки, вырабатываемые плазматическими клетками и лимфоцитами. Они прикрепляются к чужеродным захватчикам, распознают и связываются с определенными антигенами для их уничтожения.Другой важный компонент иммунной системы — В-клетки памяти, плазматические клетки, которые могут долгое время вырабатывать антитела. Активность этих клеток наиболее высока в течение первых двух недель заражения, а между двумя-четырьмя неделями ответ ослабевает, но сами клетки памяти могут сохраняться довольно долго, защищая организм от повторного заражения, формируя адаптивный гуморальный иммунитет.Один из главных вопросов, на который сейчас ищут ответ ученые, — как долго сохраняется у переболевших COVID-19 эта защита.После того, как в организм вторгся патоген, например вирус или бактерия, В-клетки начинают вырабатывать антитела: сначала, во время активной фазы инфекции — иммуноглобулины М (IgM), затем IgG, и, в конце концов, IgA.Американские биологи изучили реакцию антител на SARS-CoV-2 в группе из 100 участников. Первый раз им проводили анализ на антитела примерно через 40 дней после заражения, а последний — через шесть месяцев. Результаты показали, что со временем титры антител IgM и IgG к спайковому белку коронавируса значительно снизились. Однако иммуноглобулин А (IgA) пострадал меньше. В течение 1,3–6,2 месяца после заражения ученые наблюдали реакцию В-клеток памяти на SARS-CoV-2, что примерно согласуется с временем жизни антигена вируса в организме."Реакции В-клеток памяти отвечают за защиту от повторного заражения и необходимы для эффективной вакцинации. Наблюдение за тем, что ответы В-клеток памяти не исчезают через 6,2 месяца, а вместо этого продолжают развиваться, убедительно свидетельствует о том, что люди, переболевшие COVID-19, могут быстро и эффективно реагировать на вирус при повторном контакте", — пишут авторы исследования.По мнению ученых, после формирования клеток памяти в течение примерно шести месяцев после заражения люди с меньшей вероятностью будут повторно инфицированы. Кроме того, исследователи отметили большую устойчивость В-клеток памяти к мутациям коронавируса.

https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592989938.html

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592851313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша