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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593802060.html
Врач прокомментировал снижение числа случаев COVID-19 в Москве
Врач прокомментировал снижение числа случаев COVID-19 в Москве
В снижении количества выявленных больных коронавирусом в Москве нет ничего экстраординарного, понимание ситуации придет через неделю, сказал РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:34
2021-01-20T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
николай малышев
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В снижении количества выявленных больных коронавирусом в Москве нет ничего экстраординарного, понимание ситуации придет через неделю, сказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.По его словам, пока рано говорить о стабилизации ситуации или новом подъеме заболеваемости, так как возможны различные варианты.Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в среду в Москве выявлено 2452 случая заболевания коронавирусом. Во вторник этот показатель составлял 3115.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай малышев, здоровье - общество, москва, общество

Врач прокомментировал снижение числа случаев COVID-19 в Москве

11:34 20.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене
Пассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В снижении количества выявленных больных коронавирусом в Москве нет ничего экстраординарного, понимание ситуации придет через неделю, сказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
По его словам, пока рано говорить о стабилизации ситуации или новом подъеме заболеваемости, так как возможны различные варианты.

"По всей вероятности, да. Но надо понаблюдать. Давайте не будем делать скоропостижных выводов. Особо ничего такого экстраординарного нет, все в обычном режиме. Сегодня у нас 20 января, еще недельку надо подождать и посмотреть", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, является ли снижение заболеваемости временным.

Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в среду в Москве выявлено 2452 случая заболевания коронавирусом. Во вторник этот показатель составлял 3115.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Николай МалышевЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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