https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593802060.html
Врач прокомментировал снижение числа случаев COVID-19 в Москве
Врач прокомментировал снижение числа случаев COVID-19 в Москве
В снижении количества выявленных больных коронавирусом в Москве нет ничего экстраординарного, понимание ситуации придет через неделю, сказал РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:34
2021-01-20T11:34
2021-01-20T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
николай малышев
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В снижении количества выявленных больных коронавирусом в Москве нет ничего экстраординарного, понимание ситуации придет через неделю, сказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.По его словам, пока рано говорить о стабилизации ситуации или новом подъеме заболеваемости, так как возможны различные варианты.Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в среду в Москве выявлено 2452 случая заболевания коронавирусом. Во вторник этот показатель составлял 3115.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай малышев, здоровье - общество, москва, общество