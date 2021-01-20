https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593802060.html

Врач прокомментировал снижение числа случаев COVID-19 в Москве

Врач прокомментировал снижение числа случаев COVID-19 в Москве

В снижении количества выявленных больных коронавирусом в Москве нет ничего экстраординарного, понимание ситуации придет через неделю, сказал РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:34

2021-01-20T11:34

2021-01-20T11:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

николай малышев

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В снижении количества выявленных больных коронавирусом в Москве нет ничего экстраординарного, понимание ситуации придет через неделю, сказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.По его словам, пока рано говорить о стабилизации ситуации или новом подъеме заболеваемости, так как возможны различные варианты.Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в среду в Москве выявлено 2452 случая заболевания коронавирусом. Во вторник этот показатель составлял 3115.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/zabolevaemost-1593793246.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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