https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593794294.html

Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки

Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали на Алтае и в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:03

2021-01-20T11:03

2021-01-20T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

здоровье - общество

республика ингушетия

москва

республика алтай

еврейская автономная область

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали на Алтае и в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,2%, 2. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Костромская область, Еврейская автономная область - 0,3%, 3. Республика Ингушетия, Томская область, Кемеровская область - 0,4%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика ингушетия

москва

республика алтай

еврейская автономная область

костромская область

томская область

магаданская область

кемеровская область

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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