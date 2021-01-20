https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593794294.html
Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки
Названы регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали на Алтае и в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:03
2021-01-20T11:03
2021-01-20T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
республика ингушетия
москва
республика алтай
еврейская автономная область
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали на Алтае и в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,2%, 2. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Костромская область, Еврейская автономная область - 0,3%, 3. Республика Ингушетия, Томская область, Кемеровская область - 0,4%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
республика ингушетия
москва
республика алтай
еврейская автономная область
костромская область
томская область
магаданская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, республика ингушетия, москва, республика алтай, еврейская автономная область, костромская область, томская область, магаданская область, кемеровская область, республика тыва