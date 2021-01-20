https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593793685.html
В России за сутки зафиксировали 21 152 случая заболевания COVID-19
В России за сутки зафиксировали 21 152 случая заболевания COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 21 152, до 3 633 952, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:01
2021-01-20T11:01
2021-01-20T11:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593780053_119:0:3068:1659_1920x0_80_0_0_1c620dda2910b19537100583a9edef73.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 21 152, до 3 633 952, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 152 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2452 (11,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 633 952 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,59%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593780053_369:0:2991:1967_1920x0_80_0_0_4fdf06159c7f001938a922eb2cd13ef2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 21 152, до 3 633 952, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 152 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2452 (11,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 633 952 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,59%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.