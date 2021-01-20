https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593793685.html

В России за сутки зафиксировали 21 152 случая заболевания COVID-19

В России за сутки зафиксировали 21 152 случая заболевания COVID-19

Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 21 152, до 3 633 952, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:01

2021-01-20T11:01

2021-01-20T11:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 21 152, до 3 633 952, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 152 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2452 (11,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 633 952 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,59%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество