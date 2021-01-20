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Попова сравнила показатели заболеваемости COVID-19 в России и Европе
Попова сравнила показатели заболеваемости COVID-19 в России и Европе
Показатель заболеваемости COVID-19 в России всю осень не превышал 20 на 100 тысяч человек в сутки, в некоторых европейских странах он был выше 50, заявила глава РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:56
2021-01-20T10:56
2021-01-20T11:15
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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распространение коронавируса
коронавирус в россии
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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID-19 в России всю осень не превышал 20 на 100 тысяч человек в сутки, в некоторых европейских странах он был выше 50, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В РФ всю осень мы держались <...> на уровне не выше 20 на 100 тысяч населения в сутки", - сказала Попова на коллегии управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.Она уточнила, что в ряде европейских стран этот показатель и сегодня превышает 50, 60 и 70.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, европа, общество