https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593793141.html

Попова сравнила показатели заболеваемости COVID-19 в России и Европе

Попова сравнила показатели заболеваемости COVID-19 в России и Европе

Показатель заболеваемости COVID-19 в России всю осень не превышал 20 на 100 тысяч человек в сутки, в некоторых европейских странах он был выше 50, заявила глава РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T10:56

2021-01-20T10:56

2021-01-20T11:15

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика татарстан (татарстан)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

европа

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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID-19 в России всю осень не превышал 20 на 100 тысяч человек в сутки, в некоторых европейских странах он был выше 50, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В РФ всю осень мы держались <...> на уровне не выше 20 на 100 тысяч населения в сутки", - сказала Попова на коллегии управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.Она уточнила, что в ряде европейских стран этот показатель и сегодня превышает 50, 60 и 70.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

республика татарстан (татарстан)

россия

европа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, европа, общество