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Роспотребнадзор обеспокоен смертями людей до 65 лет от COVID-19 в Крыму
Роспотребнадзор обеспокоен смертями людей до 65 лет от COVID-19 в Крыму
Руководитель управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская выразила обеспокоенность тем фактом, что почти треть умерших за... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T09:50
2021-01-20T09:50
2021-01-20T09:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
наталья пеньковская
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Руководитель управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская выразила обеспокоенность тем фактом, что почти треть умерших за прошлую неделю пациентов с диагнозом COVID-19 младше 65 лет, а более четверти не имели сопутствующих заболеваний."В структуре летальных исходов (за последнюю неделю) практически 28% - люди до 65 лет. Это очень неблагоприятный сегодня прогностический признак… И 26% из летальных исходов за последнюю неделю не имели сопутствующих патологий", – сказала Пеньковская в ходе оперативного штаба по коронавирусу в среду.С начала пандемии в Крыму коронавирусом заболели более 30 тысяч человек, около 24 тысяч выздоровели, 662 человека скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пеньковская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, севастополь, общество