https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593783798.html

Роспотребнадзор обеспокоен смертями людей до 65 лет от COVID-19 в Крыму

Роспотребнадзор обеспокоен смертями людей до 65 лет от COVID-19 в Крыму

Руководитель управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская выразила обеспокоенность тем фактом, что почти треть умерших за... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T09:50

2021-01-20T09:50

2021-01-20T09:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

наталья пеньковская

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Руководитель управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская выразила обеспокоенность тем фактом, что почти треть умерших за прошлую неделю пациентов с диагнозом COVID-19 младше 65 лет, а более четверти не имели сопутствующих заболеваний."В структуре летальных исходов (за последнюю неделю) практически 28% - люди до 65 лет. Это очень неблагоприятный сегодня прогностический признак… И 26% из летальных исходов за последнюю неделю не имели сопутствующих патологий", – сказала Пеньковская в ходе оперативного штаба по коронавирусу в среду.С начала пандемии в Крыму коронавирусом заболели более 30 тысяч человек, около 24 тысяч выздоровели, 662 человека скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика крым

севастополь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пеньковская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, севастополь, общество