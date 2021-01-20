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Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19
Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19
Приступающая к власти администрация избранного президента США Джо Байдена планирует ввести требование для сотрудников Белого дома, работающих "рядом с главными... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T06:48
2021-01-20T06:48
2021-01-20T06:49
распространение коронавируса
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Приступающая к власти администрация избранного президента США Джо Байдена планирует ввести требование для сотрудников Белого дома, работающих "рядом с главными должностными лицами", ежедневно проходить тест на COVID-19 и постоянно носить маски-респираторы N95, сообщает портал Axios.По данным портала, руководство было разослано новым сотрудникам, которые будут работать рядом с основными чиновниками Белого дома, включая глав Совета национальной безопасности США и Национального экономического совета. В сообщении также говорится, что некоторые сотрудники Белого дома скоро смогут получить вакцину от коронавируса.Портал отмечает, что повышенные меры предосторожности могут быть связаны, в числе прочего, с пожилым возрастом Байдена (78 лет) и, таким образом, повышенным риском тяжело перенести коронавирусную инфекцию, даже несмотря на то, что ему уже была сделана вакцина. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Приступающая к власти администрация избранного президента США Джо Байдена
планирует ввести требование для сотрудников Белого дома, работающих "рядом с главными должностными лицами", ежедневно проходить тест на COVID-19
и постоянно носить маски-респираторы N95, сообщает портал Axios
.
По данным портала, руководство было разослано новым сотрудникам, которые будут работать рядом с основными чиновниками Белого дома, включая глав Совета национальной безопасности США и Национального экономического совета. В сообщении также говорится, что некоторые сотрудники Белого дома скоро смогут получить вакцину от коронавируса.
"Белый дом Байдена будет следовать директивам органов общественного здравоохранения, обеспечивающих безопасность всех сотрудников во время пандемии", - заявил порталу чиновник из штаба Байдена на переходный период.
Портал отмечает, что повышенные меры предосторожности могут быть связаны, в числе прочего, с пожилым возрастом Байдена (78 лет) и, таким образом, повышенным риском тяжело перенести коронавирусную инфекцию, даже несмотря на то, что ему уже была сделана вакцина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.