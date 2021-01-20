https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593771170.html

Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19

Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19

Приступающая к власти администрация избранного президента США Джо Байдена планирует ввести требование для сотрудников Белого дома, работающих "рядом с главными... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T06:48

2021-01-20T06:48

2021-01-20T06:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Приступающая к власти администрация избранного президента США Джо Байдена планирует ввести требование для сотрудников Белого дома, работающих "рядом с главными должностными лицами", ежедневно проходить тест на COVID-19 и постоянно носить маски-респираторы N95, сообщает портал Axios.По данным портала, руководство было разослано новым сотрудникам, которые будут работать рядом с основными чиновниками Белого дома, включая глав Совета национальной безопасности США и Национального экономического совета. В сообщении также говорится, что некоторые сотрудники Белого дома скоро смогут получить вакцину от коронавируса.Портал отмечает, что повышенные меры предосторожности могут быть связаны, в числе прочего, с пожилым возрастом Байдена (78 лет) и, таким образом, повышенным риском тяжело перенести коронавирусную инфекцию, даже несмотря на то, что ему уже была сделана вакцина. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире