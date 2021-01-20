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ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19
ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19
В мире за прошедшую неделю зафиксированы рекордные 93 тысячи случаев смерти от коронавируса, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T06:44
2021-01-20T06:44
2021-01-20T06:58
распространение коронавируса
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В мире за прошедшую неделю зафиксированы рекордные 93 тысячи случаев смерти от коронавируса, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).По состоянию на 17 января в мире выявили более 93 миллионов случаев заболевания COVID-19. За прошедшую неделю число заражений выросло на 4,7 миллиона. Число умерших от инфекции превысило два миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Самое большое число заболевших выявлено в США.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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