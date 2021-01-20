https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593770382.html
Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
Пожилой житель американского штата Айова, умирающий от COVID-19, отправил своему сыну прощальное сообщение, которое его растрогало, сообщает местный ресурс... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T06:04
2021-01-20T06:04
2021-01-20T06:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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в мире
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Пожилой житель американского штата Айова, умирающий от COVID-19, отправил своему сыну прощальное сообщение, которое его растрогало, сообщает местный ресурс Local 5 News.Жителя города Форт-Додж Гарольда Джанкмена, которому был 91 год, госпитализировали с положительным тестом на коронавирус в местную больницу, через неделю он умер, не успев попрощаться с родными с глазу на глаз.Однако через несколько дней после смерти Джанкмена его сын Джон заметил в своем телефоне прощальное голосовое сообщение от отца."Он действительно позвонил (отправил голосовое сообщение. – прим. ред.) мне на мобильный телефон после того, как я отвез его в больницу, и поблагодарил меня за все, а я не осознавал, что оно было в моем телефоне в течение трех или четырех дней после его смерти", - рассказал мужчина.По словам Джанкмена-младшего, он до сих пор хранит послание от отца. "Я не помню (все слова. – прим. ред.), но он сказал, что любит меня. Я скучаю по нему", - добавил он со слезами на глазах.По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом в США превысило 400 тысяч.По данным университета, всего в стране выявлено 24 137 812 случаев заражения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, айова, сша, в мире
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости.
Пожилой житель американского штата Айова
, умирающий от COVID-19
, отправил своему сыну прощальное сообщение, которое его растрогало, сообщает местный ресурс Local 5 News
.
Жителя города Форт-Додж Гарольда Джанкмена, которому был 91 год, госпитализировали с положительным тестом на коронавирус в местную больницу, через неделю он умер, не успев попрощаться с родными с глазу на глаз.
Однако через несколько дней после смерти Джанкмена его сын Джон заметил в своем телефоне прощальное голосовое сообщение от отца.
"Он действительно позвонил (отправил голосовое сообщение. – прим. ред.) мне на мобильный телефон после того, как я отвез его в больницу, и поблагодарил меня за все, а я не осознавал, что оно было в моем телефоне в течение трех или четырех дней после его смерти", - рассказал мужчина.
По словам Джанкмена-младшего, он до сих пор хранит послание от отца. "Я не помню (все слова. – прим. ред.), но он сказал, что любит меня. Я скучаю по нему", - добавил он со слезами на глазах.
По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом в США
превысило 400 тысяч.
По данным университета, всего в стране выявлено 24 137 812 случаев заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.