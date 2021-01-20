https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593770382.html

Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына

Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына

Пожилой житель американского штата Айова, умирающий от COVID-19, отправил своему сыну прощальное сообщение, которое его растрогало, сообщает местный ресурс... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T06:04

2021-01-20T06:04

2021-01-20T06:04

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

айова

сша

в мире

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Пожилой житель американского штата Айова, умирающий от COVID-19, отправил своему сыну прощальное сообщение, которое его растрогало, сообщает местный ресурс Local 5 News.Жителя города Форт-Додж Гарольда Джанкмена, которому был 91 год, госпитализировали с положительным тестом на коронавирус в местную больницу, через неделю он умер, не успев попрощаться с родными с глазу на глаз.Однако через несколько дней после смерти Джанкмена его сын Джон заметил в своем телефоне прощальное голосовое сообщение от отца."Он действительно позвонил (отправил голосовое сообщение. – прим. ред.) мне на мобильный телефон после того, как я отвез его в больницу, и поблагодарил меня за все, а я не осознавал, что оно было в моем телефоне в течение трех или четырех дней после его смерти", - рассказал мужчина.По словам Джанкмена-младшего, он до сих пор хранит послание от отца. "Я не помню (все слова. – прим. ред.), но он сказал, что любит меня. Я скучаю по нему", - добавил он со слезами на глазах.По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом в США превысило 400 тысяч.По данным университета, всего в стране выявлено 24 137 812 случаев заражения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593766856.html

айова

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, айова, сша, в мире