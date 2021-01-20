Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593770382.html
Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
Пожилой житель американского штата Айова, умирающий от COVID-19, отправил своему сыну прощальное сообщение, которое его растрогало, сообщает местный ресурс... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T06:04
2021-01-20T06:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
айова
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:652:2884:2274_1920x0_80_0_0_fd5beab2117d233af2132cc1c3848c58.jpg
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Пожилой житель американского штата Айова, умирающий от COVID-19, отправил своему сыну прощальное сообщение, которое его растрогало, сообщает местный ресурс Local 5 News.Жителя города Форт-Додж Гарольда Джанкмена, которому был 91 год, госпитализировали с положительным тестом на коронавирус в местную больницу, через неделю он умер, не успев попрощаться с родными с глазу на глаз.Однако через несколько дней после смерти Джанкмена его сын Джон заметил в своем телефоне прощальное голосовое сообщение от отца."Он действительно позвонил (отправил голосовое сообщение. – прим. ред.) мне на мобильный телефон после того, как я отвез его в больницу, и поблагодарил меня за все, а я не осознавал, что оно было в моем телефоне в течение трех или четырех дней после его смерти", - рассказал мужчина.По словам Джанкмена-младшего, он до сих пор хранит послание от отца. "Я не помню (все слова. – прим. ред.), но он сказал, что любит меня. Я скучаю по нему", - добавил он со слезами на глазах.По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом в США превысило 400 тысяч.По данным университета, всего в стране выявлено 24 137 812 случаев заражения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593766856.html
айова
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:381:2884:2544_1920x0_80_0_0_93a881fbaffcceeac46662b36fdab190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, айова, сша, в мире

Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына

06:04 20.01.2021
 
© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Fotolia / xy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Пожилой житель американского штата Айова, умирающий от COVID-19, отправил своему сыну прощальное сообщение, которое его растрогало, сообщает местный ресурс Local 5 News.
Жителя города Форт-Додж Гарольда Джанкмена, которому был 91 год, госпитализировали с положительным тестом на коронавирус в местную больницу, через неделю он умер, не успев попрощаться с родными с глазу на глаз.
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
02:37Распространение коронавируса
Ученые нашли в Калифорнии новый штамм COVID-19
Однако через несколько дней после смерти Джанкмена его сын Джон заметил в своем телефоне прощальное голосовое сообщение от отца.
"Он действительно позвонил (отправил голосовое сообщение. – прим. ред.) мне на мобильный телефон после того, как я отвез его в больницу, и поблагодарил меня за все, а я не осознавал, что оно было в моем телефоне в течение трех или четырех дней после его смерти", - рассказал мужчина.
По словам Джанкмена-младшего, он до сих пор хранит послание от отца. "Я не помню (все слова. – прим. ред.), но он сказал, что любит меня. Я скучаю по нему", - добавил он со слезами на глазах.
По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом в США превысило 400 тысяч.
По данным университета, всего в стране выявлено 24 137 812 случаев заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта 2020, 14:44Распространение коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19АйоваСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Российские миротворцы сопроводили новую колонну с беженцами в Карабахе
07:07В депздраве Москвы начал работать робот-диагност Архимед
07:03Глава ДНР готов к новому витку эскалации с Украиной
07:02CNN: Трамп помилует своего экс-советника Бэннона
06:58В Хабаровске у 23 человек из школы-интерната выявили кишечную инфекцию
06:55Археологи нашли в Египте 54 древних саркофага
06:55На строительном рынке в Москве вспыхнул пожар
06:49Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
06:48Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19
06:45Представлено расписание инаугурации Байдена
06:44ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19
06:17Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами
06:12На МКАД столкнулись три автомобиля
06:04Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
05:57В Приморье госпитализировали трех подростков, надышавшихся газом
05:45Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией Байдена
05:25WSJ: Трамп обсуждал создание новой политической партии
05:24Чукотка продлила ограничительные меры по коронавирусу
05:22Twitter заблокировал страницу нового парламента Венесуэлы
04:04Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера
Лента новостейМолния