https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593761475.html

Меркель пообещала массовую вакцинацию от COVID-19 к концу лета

Меркель пообещала массовую вакцинацию от COVID-19 к концу лета

Власти Германии рассчитывают, что к концу лета вакцина против коронавируса будет доступна всем гражданам страны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T00:36

2021-01-20T00:36

2021-01-20T00:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Власти Германии рассчитывают, что к концу лета вакцина против коронавируса будет доступна всем гражданам страны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.Вакцинация в ФРГ началась 27 декабря, на настоящий момент первую прививку получили 1,2 миллиона человек, из них почти 25 тысяч уже сделали и вторую.Всего с начала пандемии в Германии выявили чуть более 2 миллионов подтвержденных случаев заражения коронавирусом, свыше 47 тысяч человек скончались после заражения. С ноября динамика заболеваемости постоянно колебалась в коридоре 10-30 тысяч случаев, при этом число летальных исходов впервые за всю пандемию регулярно превышает тысячу человек в день. Целью ограничительных мер является снижение динамики заболеваемости, ориентир при этом - число подтвержденных случаев, выявленных в течение недели в расчете на 100 тысяч населения. Власти ФРГ считают, что показатель должен быть ниже 50, чтобы система здравоохранения справлялась с распространением вируса. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире