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Распространение коронавируса
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Меркель пообещала массовую вакцинацию от COVID-19 к концу лета
Меркель пообещала массовую вакцинацию от COVID-19 к концу лета
Власти Германии рассчитывают, что к концу лета вакцина против коронавируса будет доступна всем гражданам страны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T00:36
2021-01-20T00:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Власти Германии рассчитывают, что к концу лета вакцина против коронавируса будет доступна всем гражданам страны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.Вакцинация в ФРГ началась 27 декабря, на настоящий момент первую прививку получили 1,2 миллиона человек, из них почти 25 тысяч уже сделали и вторую.Всего с начала пандемии в Германии выявили чуть более 2 миллионов подтвержденных случаев заражения коронавирусом, свыше 47 тысяч человек скончались после заражения. С ноября динамика заболеваемости постоянно колебалась в коридоре 10-30 тысяч случаев, при этом число летальных исходов впервые за всю пандемию регулярно превышает тысячу человек в день. Целью ограничительных мер является снижение динамики заболеваемости, ориентир при этом - число подтвержденных случаев, выявленных в течение недели в расчете на 100 тысяч населения. Власти ФРГ считают, что показатель должен быть ниже 50, чтобы система здравоохранения справлялась с распространением вируса. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире

Меркель пообещала массовую вакцинацию от COVID-19 к концу лета

00:36 20.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Власти Германии рассчитывают, что к концу лета вакцина против коронавируса будет доступна всем гражданам страны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы договорились, что со своей стороны сделаем все, чтобы к концу лета вакцина была предложена каждому гражданину, но это зависит, конечно, от того, что вакцины будут доступны (со стороны производителей), но со своей стороны мы сделаем все возможное", - заявила она по итогам совещания с главами регионов.
Вакцинация в ФРГ началась 27 декабря, на настоящий момент первую прививку получили 1,2 миллиона человек, из них почти 25 тысяч уже сделали и вторую.
Всего с начала пандемии в Германии выявили чуть более 2 миллионов подтвержденных случаев заражения коронавирусом, свыше 47 тысяч человек скончались после заражения. С ноября динамика заболеваемости постоянно колебалась в коридоре 10-30 тысяч случаев, при этом число летальных исходов впервые за всю пандемию регулярно превышает тысячу человек в день. Целью ограничительных мер является снижение динамики заболеваемости, ориентир при этом - число подтвержденных случаев, выявленных в течение недели в расчете на 100 тысяч населения. Власти ФРГ считают, что показатель должен быть ниже 50, чтобы система здравоохранения справлялась с распространением вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Ангела МеркельГерманияВ мире
 
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