Меркель пообещала массовую вакцинацию от COVID-19 к концу лета
БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Власти Германии рассчитывают, что к концу лета вакцина против коронавируса будет доступна всем гражданам страны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы договорились, что со своей стороны сделаем все, чтобы к концу лета вакцина была предложена каждому гражданину, но это зависит, конечно, от того, что вакцины будут доступны (со стороны производителей), но со своей стороны мы сделаем все возможное", - заявила она по итогам совещания с главами регионов.
Вакцинация в ФРГ началась 27 декабря, на настоящий момент первую прививку получили 1,2 миллиона человек, из них почти 25 тысяч уже сделали и вторую.
Всего с начала пандемии в Германии выявили чуть более 2 миллионов подтвержденных случаев заражения коронавирусом, свыше 47 тысяч человек скончались после заражения. С ноября динамика заболеваемости постоянно колебалась в коридоре 10-30 тысяч случаев, при этом число летальных исходов впервые за всю пандемию регулярно превышает тысячу человек в день. Целью ограничительных мер является снижение динамики заболеваемости, ориентир при этом - число подтвержденных случаев, выявленных в течение недели в расчете на 100 тысяч населения. Власти ФРГ считают, что показатель должен быть ниже 50, чтобы система здравоохранения справлялась с распространением вируса.
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