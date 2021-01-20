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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210120/kontrakt-1593815642.html
В Москве завершен конкурс на заключение пятого офсетного контракта
В Москве завершен конкурс на заключение пятого офсетного контракта
Конкурс на право заключения пятого по счету офсетного контракта с городом завершился в Москве, его единственным участником и победителем стал Московский... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:39
2021-01-20T12:39
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (государственный служащий)
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Конкурс на право заключения пятого по счету офсетного контракта с городом завершился в Москве, его единственным участником и победителем стал Московский эндокринный завод, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он уточнил, что на новом предприятии будет налажен выпуск противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейролептиков."Офсетные контракты дают возможность экономить бюджетные средства, так как в результате конкурсных процедур цена закупаемого товара, как правило, снижается. Также при заключении такого контракта Москва получает новые рабочие места и увеличение налоговых поступлений. А для бизнеса подписание офсета означает долгосрочную гарантию сбыта локализуемой продукции и включение в региональный реестр единственных поставщиков", - пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Он напомнил, что столица первой в России заключила офсетный контракт осенью 2017 года, и на сегодняшний день уже подписано четыре таких соглашения с инвесторами. Общий объем частных инвестиций по ним составляет 11,9 миллиарда рублей, объем закупок – 71,6 миллиарда рублей.Офсетный контракт – это госзакупка товара со встречными инвестиционными обязательствами поставщика по локализации производства. Главная цель офсета – стимулирование вложений средств бизнеса в создание новых предприятий, модернизацию существующих мощностей или освоение новых технологий на производстве. Первые два офсета столица также заключила в фармацевтике: ЗАО "Биокад" уже ввело в эксплуатацию первую очередь завода на территории ОЭЗ "Технополис "Москва", ООО "Р-Опра" получило разрешение на строительство. В рамках третьего офсетного контракта компания "Гемамед" создаст в городе предприятие по производству медизделий для стомированных больных. По четвертому офсету, подписанному в 2020 году с компанией "Вимм-Билль-Данн", инвестор вложит более 2 миллиардов рублей в завод по производству детского питания для городских молочно-раздаточных пунктов.В будущем, наряду с фармацевтикой, производством медицинских изделий и детского питания, Москва планирует подписывать офсеты в таких отраслях, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, ИТ-оборудование, говорится в сообщении.
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владимир ефимов (государственный служащий) , александр прохоров, москва

В Москве завершен конкурс на заключение пятого офсетного контракта

12:39 20.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосква-сити
Москва-сити - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Конкурс на право заключения пятого по счету офсетного контракта с городом завершился в Москве, его единственным участником и победителем стал Московский эндокринный завод, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Контракт сроком на 10 лет будет заключен с единственным поставщиком. По условиям конкурса победитель должен за два года вложить 1 миллиард рублей в локализацию производства 20 лекарственных средств. В течение следующих восьми лет город закупит у производителя лекарства на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. Контракт с инвестором будет подписан ориентировочно в феврале после проверки конкурсной документации", – сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Он уточнил, что на новом предприятии будет налажен выпуск противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейролептиков.
"Офсетные контракты дают возможность экономить бюджетные средства, так как в результате конкурсных процедур цена закупаемого товара, как правило, снижается. Также при заключении такого контракта Москва получает новые рабочие места и увеличение налоговых поступлений. А для бизнеса подписание офсета означает долгосрочную гарантию сбыта локализуемой продукции и включение в региональный реестр единственных поставщиков", - пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Он напомнил, что столица первой в России заключила офсетный контракт осенью 2017 года, и на сегодняшний день уже подписано четыре таких соглашения с инвесторами. Общий объем частных инвестиций по ним составляет 11,9 миллиарда рублей, объем закупок – 71,6 миллиарда рублей.
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Офсетный контракт – это госзакупка товара со встречными инвестиционными обязательствами поставщика по локализации производства. Главная цель офсета – стимулирование вложений средств бизнеса в создание новых предприятий, модернизацию существующих мощностей или освоение новых технологий на производстве.
Первые два офсета столица также заключила в фармацевтике: ЗАО "Биокад" уже ввело в эксплуатацию первую очередь завода на территории ОЭЗ "Технополис "Москва", ООО "Р-Опра" получило разрешение на строительство. В рамках третьего офсетного контракта компания "Гемамед" создаст в городе предприятие по производству медизделий для стомированных больных. По четвертому офсету, подписанному в 2020 году с компанией "Вимм-Билль-Данн", инвестор вложит более 2 миллиардов рублей в завод по производству детского питания для городских молочно-раздаточных пунктов.
В будущем, наряду с фармацевтикой, производством медицинских изделий и детского питания, Москва планирует подписывать офсеты в таких отраслях, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, ИТ-оборудование, говорится в сообщении.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (государственный служащий)Александр ПрохоровМосква
 
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