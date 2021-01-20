https://ria.ru/20210120/komarovskiy-1593809943.html

Комаровский развеял миф о влиянии спорта на организм

Комаровский развеял миф о влиянии спорта на организм

Врач и телеведущий Евгений Комаровский раскритиковал идею о том, что спорт укрепляет организм. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:12

2021-01-20T12:12

2021-01-20T13:10

евгений комаровский

здоровье

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский раскритиковал идею о том, что спорт укрепляет организм.По его словам, важно видеть разницу между нагрузками при физкультуре и профессиональном спорте, поскольку во втором случае влияние на здоровье может оказаться скорее негативным."У спортсменов нет никаких особых плюсов в плане продолжительности жизни, более того, у профессиональных спортсменов есть куча спортивных травм, профессиональных проблем со здоровьем", — рассказал врач на своем YouTube-канале.В связи с этим специалист посоветовал умеренные занятия физкультурой, которая, в отличие от спорта, нацелена не на победу, а как раз на укрепление организма.Также Комаровский, отвечая на вопрос одного из подписчиков, рассказал, в каких случаях спорт может плохо сказываться на способности человека противостоять вирусам. Так, по его словам, во время занятий могут пересыхать слизистые оболочки, из-за чего исчезает местный иммунитет. Кроме того, он указал на проблему с вентиляцией в спортивных залах, которая повышает риск заражения инфекцией.

https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593701542.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, здоровье