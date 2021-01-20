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Комаровский развеял миф о влиянии спорта на организм
Комаровский развеял миф о влиянии спорта на организм
Врач и телеведущий Евгений Комаровский раскритиковал идею о том, что спорт укрепляет организм. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:12
2021-01-20T13:10
евгений комаровский
здоровье
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский раскритиковал идею о том, что спорт укрепляет организм.По его словам, важно видеть разницу между нагрузками при физкультуре и профессиональном спорте, поскольку во втором случае влияние на здоровье может оказаться скорее негативным."У спортсменов нет никаких особых плюсов в плане продолжительности жизни, более того, у профессиональных спортсменов есть куча спортивных травм, профессиональных проблем со здоровьем", — рассказал врач на своем YouTube-канале.В связи с этим специалист посоветовал умеренные занятия физкультурой, которая, в отличие от спорта, нацелена не на победу, а как раз на укрепление организма.Также Комаровский, отвечая на вопрос одного из подписчиков, рассказал, в каких случаях спорт может плохо сказываться на способности человека противостоять вирусам. Так, по его словам, во время занятий могут пересыхать слизистые оболочки, из-за чего исчезает местный иммунитет. Кроме того, он указал на проблему с вентиляцией в спортивных залах, которая повышает риск заражения инфекцией.
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евгений комаровский, здоровье

Комаровский развеял миф о влиянии спорта на организм

12:12 20.01.2021 (обновлено: 13:10 20.01.2021)
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Sputnik / Batyrshin Timur
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский раскритиковал идею о том, что спорт укрепляет организм.
По его словам, важно видеть разницу между нагрузками при физкультуре и профессиональном спорте, поскольку во втором случае влияние на здоровье может оказаться скорее негативным.
"У спортсменов нет никаких особых плюсов в плане продолжительности жизни, более того, у профессиональных спортсменов есть куча спортивных травм, профессиональных проблем со здоровьем", — рассказал врач на своем YouTube-канале.
В связи с этим специалист посоветовал умеренные занятия физкультурой, которая, в отличие от спорта, нацелена не на победу, а как раз на укрепление организма.
Также Комаровский, отвечая на вопрос одного из подписчиков, рассказал, в каких случаях спорт может плохо сказываться на способности человека противостоять вирусам. Так, по его словам, во время занятий могут пересыхать слизистые оболочки, из-за чего исчезает местный иммунитет. Кроме того, он указал на проблему с вентиляцией в спортивных залах, которая повышает риск заражения инфекцией.
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