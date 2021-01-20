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ОБСЕ предостерегла Киев от попыток силой вернуть Крым и Донбасс
ОБСЕ предостерегла Киев от попыток силой вернуть Крым и Донбасс
Новый председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде считает, что Киев не должен забывать о Крыме и Донбассе, но не стоит пытаться их вернуть силой. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:30
2021-01-20T21:01
анн линде (мид швеции)
лнр
обсе
донецкая народная республика
республика крым
оон
украина
в мире
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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Новый председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде считает, что Киев не должен забывать о Крыме и Донбассе, но не стоит пытаться их вернуть силой.Крым вернулся в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором это решение поддержало подавляющее большинство жителей полуострова. Региональные власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В Киеве по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".На территории самой Украины после госпереворота образовались самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, украинские власти начали против них военную операцию в апреле 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования конфликта обсуждается, в том числе, в рамках минского переговорного процесса с сентября 2014 года. Контактная группа приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации ситуации, однако после соглашения о перемирии между сторонами конфликта возобновляются перестрелки. При этом президент Украины в декабре заявил, что хотел бы выйти из Минских соглашений, но понимает, что это невозможно. Минские договоренности предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. При этом план до сих пор не выполнен, поскольку украинская сторона затягивает этот процесс. В частности, Киев настаивает на необходимости проведения местных выборов до конституционной реформы.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210120/krym-1593733426.html
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донецкая народная республика
республика крым
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анн линде (мид швеции), лнр, обсе, донецкая народная республика, республика крым, оон, украина, в мире

ОБСЕ предостерегла Киев от попыток силой вернуть Крым и Донбасс

16:30 20.01.2021 (обновлено: 21:01 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Новый председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде считает, что Киев не должен забывать о Крыме и Донбассе, но не стоит пытаться их вернуть силой.

Отвечая на вопрос издания "Европейская правда" о том, может ли быть примером для Украины возвращение Азербайджаном ряда районов Нагорного Карабаха, Линде ответила: "Да" - в том смысле, что вам также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но "нет" - в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно не установить устойчивый мир".

Крым вернулся в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором это решение поддержало подавляющее большинство жителей полуострова. Региональные власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В Киеве по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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На территории самой Украины после госпереворота образовались самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, украинские власти начали против них военную операцию в апреле 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования конфликта обсуждается, в том числе, в рамках минского переговорного процесса с сентября 2014 года. Контактная группа приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации ситуации, однако после соглашения о перемирии между сторонами конфликта возобновляются перестрелки. При этом президент Украины в декабре заявил, что хотел бы выйти из Минских соглашений, но понимает, что это невозможно.
Минские договоренности предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. При этом план до сих пор не выполнен, поскольку украинская сторона затягивает этот процесс. В частности, Киев настаивает на необходимости проведения местных выборов до конституционной реформы.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Анн Линде (МИД Швеции)ЛНРОБСЕДонецкая Народная РеспубликаРеспублика КрымООНУкраинаВ мире
 
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