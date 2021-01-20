https://ria.ru/20210120/kiev-1593863946.html

ОБСЕ предостерегла Киев от попыток силой вернуть Крым и Донбасс

ОБСЕ предостерегла Киев от попыток силой вернуть Крым и Донбасс

Новый председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде считает, что Киев не должен забывать о Крыме и Донбассе, но не стоит пытаться их вернуть силой. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:30

2021-01-20T16:30

2021-01-20T21:01

анн линде (мид швеции)

лнр

обсе

донецкая народная республика

республика крым

оон

украина

в мире

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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Новый председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде считает, что Киев не должен забывать о Крыме и Донбассе, но не стоит пытаться их вернуть силой.Крым вернулся в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором это решение поддержало подавляющее большинство жителей полуострова. Региональные власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В Киеве по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".На территории самой Украины после госпереворота образовались самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, украинские власти начали против них военную операцию в апреле 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования конфликта обсуждается, в том числе, в рамках минского переговорного процесса с сентября 2014 года. Контактная группа приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации ситуации, однако после соглашения о перемирии между сторонами конфликта возобновляются перестрелки. При этом президент Украины в декабре заявил, что хотел бы выйти из Минских соглашений, но понимает, что это невозможно. Минские договоренности предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. При этом план до сих пор не выполнен, поскольку украинская сторона затягивает этот процесс. В частности, Киев настаивает на необходимости проведения местных выборов до конституционной реформы.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210120/krym-1593733426.html

https://ria.ru/20210118/donbass-1593573297.html

донецкая народная республика

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анн линде (мид швеции), лнр, обсе, донецкая народная республика, республика крым, оон, украина, в мире