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Кандидат на пост главы Пентагона призвал наказать Россию за кибератаки
Кандидат на пост главы Пентагона призвал наказать Россию за кибератаки
Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин призвал привлечь РФ к ответственности, если подтвердится, что она стоит за кибератаками на США. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T00:44
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ллойд остин
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сша
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин призвал привлечь РФ к ответственности, если подтвердится, что она стоит за кибератаками на США.Сенаторы на слушаниях по утверждению его кандидатуры попросили Остина провести дополнительное изучение вопроса о том, кто виновен в беспрецедентных кибератаках."ФБР и Агентство национальной безопасности… приписали эту деятельность России. Я считаю, что если это действительно так, то Россию следует привлечь к ответственности", - добавил Остин.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/kiberataka-1592778433.html
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россия, фбр, ллойд остин, министерство обороны сша, сша, в мире

Кандидат на пост главы Пентагона призвал наказать Россию за кибератаки

00:44 20.01.2021
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГенерал армии США Ллойд Джеймс Остин III
Генерал армии США Ллойд Джеймс Остин III - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин призвал привлечь РФ к ответственности, если подтвердится, что она стоит за кибератаками на США.
Сенаторы на слушаниях по утверждению его кандидатуры попросили Остина провести дополнительное изучение вопроса о том, кто виновен в беспрецедентных кибератаках.
"Думаю, что сейчас идет такое изучение, чтобы определить, что произошло в действительности, я к нему присоединюсь. Я рассчитываю ясно понять, что в действительности произошло", - сказал Остин.
"ФБР и Агентство национальной безопасности… приписали эту деятельность России. Я считаю, что если это действительно так, то Россию следует привлечь к ответственности", - добавил Остин.
Здание ФБР в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 20:03
"Это сделал Путин". ФБР приобщило к делу о кибератаке странную открытку
 
РоссияФБРЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАСШАВ мире
 
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