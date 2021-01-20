https://ria.ru/20210120/kiberataki-1593761850.html
Кандидат на пост главы Пентагона призвал наказать Россию за кибератаки
Кандидат на пост главы Пентагона призвал наказать Россию за кибератаки
Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин призвал привлечь РФ к ответственности, если подтвердится, что она стоит за кибератаками на США. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T00:44
2021-01-20T00:44
2021-01-20T00:44
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин призвал привлечь РФ к ответственности, если подтвердится, что она стоит за кибератаками на США.Сенаторы на слушаниях по утверждению его кандидатуры попросили Остина провести дополнительное изучение вопроса о том, кто виновен в беспрецедентных кибератаках."ФБР и Агентство национальной безопасности… приписали эту деятельность России. Я считаю, что если это действительно так, то Россию следует привлечь к ответственности", - добавил Остин.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/kiberataka-1592778433.html
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