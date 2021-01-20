https://ria.ru/20210120/kazan-1593834493.html

В Казани росгвардейцы спасли трех мужчин от смерти на морозе

В Казани росгвардейцы спасли трех мужчин от смерти на морозе

Росгвардейцы в Казани спасли трех мужчин от смерти на морозе: первый потерялся в городе и не мог найти дорогу домой, второму стало плохо после перенесенного... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:58

2021-01-20T13:58

2021-01-20T15:56

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казань

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Росгвардейцы в Казани спасли трех мужчин от смерти на морозе: первый потерялся в городе и не мог найти дорогу домой, второму стало плохо после перенесенного инсульта, а третий валялся в снегу пьяный, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Температура воздуха в Татарстане опускалась в минувшие дни ниже 30 градусов. Вечером 15 января войсковой наряд казанского полка Росгвардии во время патрулирования встретил пожилого мужчину около автобусной остановки.Он объяснил, что потерялся в городе и не может найти дорогу домой. Росгвардейцы связались с родственниками гражданина, сообщили им, где он находится, и оставались с пожилым человеком до их прибытия.Спустя два дня военнослужащие увидели лежащего на лавочке автобусной остановки мужчину. Подняться самостоятельно он не мог, а речь была невнятной.Третий случай также произошел вечером 17 января. Военнослужащие увидели лежащего в снегу нетрезвого мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться. Патрульные подняли его и довели до магазина, куда вызвали скорую.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/dps-1593828762.html

https://ria.ru/20210118/kirov-1593562389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), казань, общество