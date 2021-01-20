В Казани росгвардейцы спасли трех мужчин от смерти на морозе
13:58 20.01.2021 (обновлено: 15:56 20.01.2021)
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Росгвардейцы в Казани спасли трех мужчин от смерти на морозе: первый потерялся в городе и не мог найти дорогу домой, второму стало плохо после перенесенного инсульта, а третий валялся в снегу пьяный, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Температура воздуха в Татарстане опускалась в минувшие дни ниже 30 градусов. Вечером 15 января войсковой наряд казанского полка Росгвардии во время патрулирования встретил пожилого мужчину около автобусной остановки.
Он объяснил, что потерялся в городе и не может найти дорогу домой. Росгвардейцы связались с родственниками гражданина, сообщили им, где он находится, и оставались с пожилым человеком до их прибытия.
Спустя два дня военнослужащие увидели лежащего на лавочке автобусной остановки мужчину. Подняться самостоятельно он не мог, а речь была невнятной.
"Росгвардейцы попросили мужчину назвать номер телефона близкого человека. В ходе разговора с супругой гражданина они выяснили, что тот недавно перенес инсульт. Также выяснилось, что мужчина проживает неподалеку. Военнослужащие помогли ему дойти до квартиры и передали супруге", — рассказали в ведомстве.
Третий случай также произошел вечером 17 января. Военнослужащие увидели лежащего в снегу нетрезвого мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться. Патрульные подняли его и довели до магазина, куда вызвали скорую.