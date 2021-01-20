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https://ria.ru/20210120/kazan-1593834493.html
В Казани росгвардейцы спасли трех мужчин от смерти на морозе
В Казани росгвардейцы спасли трех мужчин от смерти на морозе
Росгвардейцы в Казани спасли трех мужчин от смерти на морозе: первый потерялся в городе и не мог найти дорогу домой, второму стало плохо после перенесенного... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:58
2021-01-20T15:56
хорошие новости
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Росгвардейцы в Казани спасли трех мужчин от смерти на морозе: первый потерялся в городе и не мог найти дорогу домой, второму стало плохо после перенесенного инсульта, а третий валялся в снегу пьяный, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Температура воздуха в Татарстане опускалась в минувшие дни ниже 30 градусов. Вечером 15 января войсковой наряд казанского полка Росгвардии во время патрулирования встретил пожилого мужчину около автобусной остановки.Он объяснил, что потерялся в городе и не может найти дорогу домой. Росгвардейцы связались с родственниками гражданина, сообщили им, где он находится, и оставались с пожилым человеком до их прибытия.Спустя два дня военнослужащие увидели лежащего на лавочке автобусной остановки мужчину. Подняться самостоятельно он не мог, а речь была невнятной.Третий случай также произошел вечером 17 января. Военнослужащие увидели лежащего в снегу нетрезвого мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться. Патрульные подняли его и довели до магазина, куда вызвали скорую.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/dps-1593828762.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), казань, общество

В Казани росгвардейцы спасли трех мужчин от смерти на морозе

13:58 20.01.2021 (обновлено: 15:56 20.01.2021)
 
© Фото : РосгвардияВ Казани военнослужащие Росгвардии помогли замерзавшему мужчине
В Казани военнослужащие Росгвардии помогли замерзавшему мужчине - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : Росгвардия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Росгвардейцы в Казани спасли трех мужчин от смерти на морозе: первый потерялся в городе и не мог найти дорогу домой, второму стало плохо после перенесенного инсульта, а третий валялся в снегу пьяный, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Температура воздуха в Татарстане опускалась в минувшие дни ниже 30 градусов. Вечером 15 января войсковой наряд казанского полка Росгвардии во время патрулирования встретил пожилого мужчину около автобусной остановки.
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Он объяснил, что потерялся в городе и не может найти дорогу домой. Росгвардейцы связались с родственниками гражданина, сообщили им, где он находится, и оставались с пожилым человеком до их прибытия.
Спустя два дня военнослужащие увидели лежащего на лавочке автобусной остановки мужчину. Подняться самостоятельно он не мог, а речь была невнятной.

"Росгвардейцы попросили мужчину назвать номер телефона близкого человека. В ходе разговора с супругой гражданина они выяснили, что тот недавно перенес инсульт. Также выяснилось, что мужчина проживает неподалеку. Военнослужащие помогли ему дойти до квартиры и передали супруге", — рассказали в ведомстве.

Третий случай также произошел вечером 17 января. Военнослужащие увидели лежащего в снегу нетрезвого мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться. Патрульные подняли его и довели до магазина, куда вызвали скорую.
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