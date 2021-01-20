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Любимова: Театры и музеи откроются по решению главных санитарных врачей
Любимова: Театры и музеи откроются по решению главных санитарных врачей
Федеральные театры и музеи будут открываться в соответствии с решениями главного санитарного врача региона, сообщила журналистам в среду министр культуры РФ... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:40
2021-01-20T14:40
2021-01-20T14:40
культура
коронавирус в россии
ольга любимова
новости культуры
театры
выставки
музеи
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
сергей собянин
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Федеральные театры и музеи будут открываться в соответствии с решениями главного санитарного врача региона, сообщила журналистам в среду министр культуры РФ Ольга Любимова."Мы всегда руководствуемся и должны руководствоваться решением главного санитарного врача региона", - отметила она, отвечая на вопрос журналистов, когда могут открыться федеральные театры и музеи.В частности, в Москве эти учреждения культуры могут открыться при соответствующем "сигнале оперштаба", уточнила она.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что все ограничения по коронавирусу, кроме обучения школьников, продлеваются в российской столице на неделю – до 21 января. Согласно приказу, размещенному на сайте Минкультуры РФ, ограничения сохраняются и в федеральных учреждениях культуры.
https://ria.ru/20210107/teatry-1592230179.html
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коронавирус в россии, ольга любимова, новости культуры, театры, выставки, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), сергей собянин
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Федеральные театры и музеи будут открываться в соответствии с решениями главного санитарного врача региона, сообщила журналистам в среду министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Мы всегда руководствуемся и должны руководствоваться решением главного санитарного врача региона", - отметила она, отвечая на вопрос журналистов, когда могут открыться федеральные театры и музеи.
В частности, в Москве эти учреждения культуры могут открыться при соответствующем "сигнале оперштаба", уточнила она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что все ограничения по коронавирусу, кроме обучения школьников, продлеваются в российской столице на неделю – до 21 января. Согласно приказу, размещенному на сайте Минкультуры РФ, ограничения сохраняются и в федеральных учреждениях культуры.