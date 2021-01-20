Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210120/karantin-1593842635.html
Любимова: Театры и музеи откроются по решению главных санитарных врачей
Любимова: Театры и музеи откроются по решению главных санитарных врачей
Федеральные театры и музеи будут открываться в соответствии с решениями главного санитарного врача региона, сообщила журналистам в среду министр культуры РФ... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:40
2021-01-20T14:40
культура
коронавирус в россии
ольга любимова
новости культуры
театры
выставки
музеи
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571437586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1730d157f20e966e74efa97ffbdbfdd8.jpg
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Федеральные театры и музеи будут открываться в соответствии с решениями главного санитарного врача региона, сообщила журналистам в среду министр культуры РФ Ольга Любимова."Мы всегда руководствуемся и должны руководствоваться решением главного санитарного врача региона", - отметила она, отвечая на вопрос журналистов, когда могут открыться федеральные театры и музеи.В частности, в Москве эти учреждения культуры могут открыться при соответствующем "сигнале оперштаба", уточнила она.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что все ограничения по коронавирусу, кроме обучения школьников, продлеваются в российской столице на неделю – до 21 января. Согласно приказу, размещенному на сайте Минкультуры РФ, ограничения сохраняются и в федеральных учреждениях культуры.
https://ria.ru/20210107/teatry-1592230179.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571437586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e295614e534f48bd7a74a5174b6ff065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, ольга любимова, новости культуры, театры, выставки, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), сергей собянин

Любимова: Театры и музеи откроются по решению главных санитарных врачей

14:40 20.01.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевОбъявление на дверях Музея восковых фигур в Новосибирске
Объявление на дверях Музея восковых фигур в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Федеральные театры и музеи будут открываться в соответствии с решениями главного санитарного врача региона, сообщила журналистам в среду министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Мы всегда руководствуемся и должны руководствоваться решением главного санитарного врача региона", - отметила она, отвечая на вопрос журналистов, когда могут открыться федеральные театры и музеи.
В частности, в Москве эти учреждения культуры могут открыться при соответствующем "сигнале оперштаба", уточнила она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что все ограничения по коронавирусу, кроме обучения школьников, продлеваются в российской столице на неделю – до 21 января. Согласно приказу, размещенному на сайте Минкультуры РФ, ограничения сохраняются и в федеральных учреждениях культуры.
Здание Мариинского театра - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 13:22Культура
В Санкт-Петербурге возобновляют работу театры
 
КультураКоронавирус в РоссииОльга ЛюбимоваНовости культурыТеатрыВыставкиМузеиМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Сергей Собянин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06США приостановят депортацию на 100 дней
07:05Космонавт: Россия не в первый раз берет у американцев еду на МКС
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
03:29Мадуро заявил, что Венесуэла победила Трампа
Лента новостейМолния