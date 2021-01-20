https://ria.ru/20210120/karantin-1593842635.html

Любимова: Театры и музеи откроются по решению главных санитарных врачей

Любимова: Театры и музеи откроются по решению главных санитарных врачей

Федеральные театры и музеи будут открываться в соответствии с решениями главного санитарного врача региона, сообщила журналистам в среду министр культуры РФ... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T14:40

2021-01-20T14:40

2021-01-20T14:40

культура

коронавирус в россии

ольга любимова

новости культуры

театры

выставки

музеи

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

сергей собянин

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Федеральные театры и музеи будут открываться в соответствии с решениями главного санитарного врача региона, сообщила журналистам в среду министр культуры РФ Ольга Любимова."Мы всегда руководствуемся и должны руководствоваться решением главного санитарного врача региона", - отметила она, отвечая на вопрос журналистов, когда могут открыться федеральные театры и музеи.В частности, в Москве эти учреждения культуры могут открыться при соответствующем "сигнале оперштаба", уточнила она.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что все ограничения по коронавирусу, кроме обучения школьников, продлеваются в российской столице на неделю – до 21 января. Согласно приказу, размещенному на сайте Минкультуры РФ, ограничения сохраняются и в федеральных учреждениях культуры.

https://ria.ru/20210107/teatry-1592230179.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, ольга любимова, новости культуры, театры, выставки, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), сергей собянин