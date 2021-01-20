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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210120/issledovanie-1593825169.html
Более 1,7 млн жителей Подмосковья прошли исследование на ВИЧ в 2020 году
Более 1,7 млн жителей Подмосковья прошли исследование на ВИЧ в 2020 году
Свыше 1,7 миллиона жителей Московской области прошли исследование на наличие ВИЧ-инфекции по итогам 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:15
2021-01-20T13:15
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Свыше 1,7 миллиона жителей Московской области прошли исследование на наличие ВИЧ-инфекции по итогам 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.Всего в Подмосковье проживают более 7 миллионов человек."В Московской области в 2002 году тестирование на наличие ВИЧ-инфекции прошли более 1,7 миллиона жителей", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что узнать ВИЧ-статус в Подмосковье можно за 10 минут.Отмечается, что в 2019 году тест на ВИЧ сдали 24,5% жителей Подмосковья.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)

Более 1,7 млн жителей Подмосковья прошли исследование на ВИЧ в 2020 году

13:15 20.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗабор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Забор крови для теста на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Свыше 1,7 миллиона жителей Московской области прошли исследование на наличие ВИЧ-инфекции по итогам 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Всего в Подмосковье проживают более 7 миллионов человек.
"В Московской области в 2002 году тестирование на наличие ВИЧ-инфекции прошли более 1,7 миллиона жителей", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что узнать ВИЧ-статус в Подмосковье можно за 10 минут.
"Эта простая, безболезненная и бесплатная услуга предоставлена всем жителям Подмосковья. Пройти тестирование на ВИЧ можно в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями или в поликлинике по месту жительства", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что в 2019 году тест на ВИЧ сдали 24,5% жителей Подмосковья.
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