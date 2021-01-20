https://ria.ru/20210120/issledovanie-1593825169.html

Более 1,7 млн жителей Подмосковья прошли исследование на ВИЧ в 2020 году

Более 1,7 млн жителей Подмосковья прошли исследование на ВИЧ в 2020 году

Свыше 1,7 миллиона жителей Московской области прошли исследование на наличие ВИЧ-инфекции по итогам 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:15

2021-01-20T13:15

2021-01-20T13:15

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Свыше 1,7 миллиона жителей Московской области прошли исследование на наличие ВИЧ-инфекции по итогам 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.Всего в Подмосковье проживают более 7 миллионов человек."В Московской области в 2002 году тестирование на наличие ВИЧ-инфекции прошли более 1,7 миллиона жителей", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что узнать ВИЧ-статус в Подмосковье можно за 10 минут.Отмечается, что в 2019 году тест на ВИЧ сдали 24,5% жителей Подмосковья.

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/dubna-1593721038.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, московская область (подмосковье)