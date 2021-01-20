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Тегеран отреагировал на задержание в США иранского политолога
Тегеран отреагировал на задержание в США иранского политолога
Тегеран считает недавнее задержание иранского ученого Каве Афрасиаби в США захватом в заложники, рассчитывает, что администрация Джо Байдена откажется от этого... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:50
2021-01-20T15:50
мид ирана
джо байден
тегеран (город)
иран
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 20 янв – РИА Новости. Тегеран считает недавнее задержание иранского ученого Каве Афрасиаби в США захватом в заложники, рассчитывает, что администрация Джо Байдена откажется от этого подхода, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.Ранее власти США выдвинули обвинения против Афрасиаби, подозреваемого в работе агентом иностранного правительства без регистрации при американском минюсте, сообщается на сайте ведомства."Действия США являются открытым захватом в заложники иранского гражданина. К сожалению, американцы пристрастились к подобного рода мерам и под любыми предлогами берут в заложники (иранских граждан - ред.). Надеемся, что новое американское правительство дистанцируется от подхода правительства (Дональда - ред.) Трампа", - сообщил Хатибзаде агентству ISNA.Он также назвал обвинения против Афрасиаби безосновательными.Как сообщил минюст, обвинения были предъявлены политологу, его арестовали. Афрасиаби является гражданином Ирана, но проживает в США на законных основаниях. Отмечалось, что он уклонился от регистрации иностранным агентом при министерстве юстиции, хотя этого требует закон. Политологу может грозить до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210116/iran-1593347349.html
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мид ирана, джо байден, тегеран (город), иран, сша, в мире

Тегеран отреагировал на задержание в США иранского политолога

15:50 20.01.2021
 
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 20 янв – РИА Новости. Тегеран считает недавнее задержание иранского ученого Каве Афрасиаби в США захватом в заложники, рассчитывает, что администрация Джо Байдена откажется от этого подхода, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Ранее власти США выдвинули обвинения против Афрасиаби, подозреваемого в работе агентом иностранного правительства без регистрации при американском минюсте, сообщается на сайте ведомства.
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"Действия США являются открытым захватом в заложники иранского гражданина. К сожалению, американцы пристрастились к подобного рода мерам и под любыми предлогами берут в заложники (иранских граждан - ред.). Надеемся, что новое американское правительство дистанцируется от подхода правительства (Дональда - ред.) Трампа", - сообщил Хатибзаде агентству ISNA.
Он также назвал обвинения против Афрасиаби безосновательными.
Как сообщил минюст, обвинения были предъявлены политологу, его арестовали. Афрасиаби является гражданином Ирана, но проживает в США на законных основаниях. Отмечалось, что он уклонился от регистрации иностранным агентом при министерстве юстиции, хотя этого требует закон. Политологу может грозить до 10 лет лишения свободы.
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