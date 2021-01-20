https://ria.ru/20210120/iran-1593855382.html

Тегеран отреагировал на задержание в США иранского политолога

Тегеран отреагировал на задержание в США иранского политолога

Тегеран считает недавнее задержание иранского ученого Каве Афрасиаби в США захватом в заложники, рассчитывает, что администрация Джо Байдена откажется от этого... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:50

2021-01-20T15:50

2021-01-20T15:50

мид ирана

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ТЕГЕРАН, 20 янв – РИА Новости. Тегеран считает недавнее задержание иранского ученого Каве Афрасиаби в США захватом в заложники, рассчитывает, что администрация Джо Байдена откажется от этого подхода, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.Ранее власти США выдвинули обвинения против Афрасиаби, подозреваемого в работе агентом иностранного правительства без регистрации при американском минюсте, сообщается на сайте ведомства."Действия США являются открытым захватом в заложники иранского гражданина. К сожалению, американцы пристрастились к подобного рода мерам и под любыми предлогами берут в заложники (иранских граждан - ред.). Надеемся, что новое американское правительство дистанцируется от подхода правительства (Дональда - ред.) Трампа", - сообщил Хатибзаде агентству ISNA.Он также назвал обвинения против Афрасиаби безосновательными.Как сообщил минюст, обвинения были предъявлены политологу, его арестовали. Афрасиаби является гражданином Ирана, но проживает в США на законных основаниях. Отмечалось, что он уклонился от регистрации иностранным агентом при министерстве юстиции, хотя этого требует закон. Политологу может грозить до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210116/iran-1593347349.html

https://ria.ru/20210113/sanktsii-1592911010.html

тегеран (город)

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мид ирана, джо байден, тегеран (город), иран, сша, в мире