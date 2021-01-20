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ВТБ Капитал Инвестиции привлекли 160 млрд рублей в свои ПИФы
ВТБ Капитал Инвестиции привлекли 160 млрд рублей в свои ПИФы
Объем клиентских средств в паевых инвестиционных фондах ВТБ Капитал Инвестиции по итогам 2020 года вырос на 59% и достиг 160 миллиардов рублей, сообщает ВТБ. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:37
2021-01-20T14:37
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Объем клиентских средств в паевых инвестиционных фондах ВТБ Капитал Инвестиции по итогам 2020 года вырос на 59% и достиг 160 миллиардов рублей, сообщает ВТБ.Средства, вложенные в открытые ПИФы, выросли на 51% до 150 миллиардов рублей, в биржевые фонды – в 6,3 раза, до 10 миллиардов рублей. Число инвесторов увеличилось в минувшем году на 45% и составило 92,6 тысячи человек. В настоящее время в линейке ВТБ имеется 57 фондов, в том числе девять биржевых и 23 открытых.В 2020 году ВТБ Капитал Инвестиции запустили шесть открытых фондов (два фонда денежного рынка в рублях и долларах, два фонда ESG – облигации и акции, два фонда для инвестиций в золото) и четыре новых БПИФ: ВТБ – Фонд Золото. Биржевой (VTBG), Еврооблигации в евро (VTBY), Индекс Мосбиржи (VTBX), Ликвидность (VTBM).
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втб, новости компаний - экономика

ВТБ Капитал Инвестиции привлекли 160 млрд рублей в свои ПИФы

14:37 20.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЛоготип банка "ВТБ Капитал"
Логотип банка ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Объем клиентских средств в паевых инвестиционных фондах ВТБ Капитал Инвестиции по итогам 2020 года вырос на 59% и достиг 160 миллиардов рублей, сообщает ВТБ.
Средства, вложенные в открытые ПИФы, выросли на 51% до 150 миллиардов рублей, в биржевые фонды – в 6,3 раза, до 10 миллиардов рублей. Число инвесторов увеличилось в минувшем году на 45% и составило 92,6 тысячи человек.
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19 января, 19:29
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В настоящее время в линейке ВТБ имеется 57 фондов, в том числе девять биржевых и 23 открытых.
В 2020 году ВТБ Капитал Инвестиции запустили шесть открытых фондов (два фонда денежного рынка в рублях и долларах, два фонда ESG – облигации и акции, два фонда для инвестиций в золото) и четыре новых БПИФ: ВТБ – Фонд Золото. Биржевой (VTBG), Еврооблигации в евро (VTBY), Индекс Мосбиржи (VTBX), Ликвидность (VTBM).
"В 2021 году мы будем и дальше активно развивать наше продуктовое предложение по паевым фондам и готовы предложить нашим клиентам новые интересные инвестиционные возможности. В 2020 году мы стабильно были номером один среди управляющих компаний России по объему средств в управлении, но для нас важнее быть лидером по уровню удовлетворенности наших клиентов результатами инвестиций. Поэтому мы внимательно следим за тенденциями рынка и постоянно актуализируем нашу продуктовую линейку", - приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента брокерского обслуживания Владимира Потапова.
 
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