https://ria.ru/20210120/inauguratsiya-1593913699.html

Байден призвал американцев "начать все заново"

Байден призвал американцев "начать все заново"

Новый президент США Джо Байден призвал американцев "начать заново" после периода разделения. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:32

2021-01-20T20:32

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выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Новый президент США Джо Байден призвал американцев "начать заново" после периода разделения."Давайте сегодня все мы начнем заново, начнем снова слушать и слышать друг друга, видеть друг друга, уважать друг друга. Политика не должна быть разрушительной силой, уничтожающей все на своем пути, каждое несогласие не должно становиться причиной войны", - сказал Байден на инаугурации после принесения президентской присяги."Мы можем смотреть друг на друга не как на врагов, а как на соседей, относиться друг к другу с достоинством и уважением, мы можем объединить усилия, прекратить крики и снизить накал, без единения не может быть мира", - сказал 46-й президент США.По его словам, без единения будет не страна, а "государство хаоса". "Это наш исторический момент... и единство – это путь вперед и мы должны подойти к нему как "Соединенные" Штаты Америки, и если мы сделаем это, я гарантирую вам, что мы не проиграем", - сказал Байден.Новый президент США также призвал отказаться от искажения фактов. Не назвав своего предшественника по имени, он призвал "отвергнуть культуру", в которой манипулируют фактами и даже создают их. Демократы обвиняют Дональда Трампа в искажении действительности, в том числе в отношении прошедших президентских выборов.

https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

https://ria.ru/20210118/bayden-1593451837.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша