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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210120/inauguratsiya-1593903772.html
Москалькова оценила обстановку в Вашингтоне в день инаугурации
Москалькова оценила обстановку в Вашингтоне в день инаугурации
Происходящее в США в день инаугурации Джо Байдена не отражает принципы правозащиты, а "омбудсмены и правозащитники молчат", считает уполномоченный по правам... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T19:30
2021-01-20T19:30
выборы президента сша — 2020
капитолий
дональд трамп
татьяна москалькова
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Происходящее в США в день инаугурации Джо Байдена не отражает принципы правозащиты, а "омбудсмены и правозащитники молчат", считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Инаугурация Байдена состоится в полдень по местному времени в среду (20:00 мск). Из-за прошедших 6 января беспорядков в Капитолии, учиненных сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа, она пройдет в условиях беспрецедентных мер безопасности."Несомненно, новостью номер один сегодня стала инаугурация 46-го президента США. Страны, которая всегда позиционируется как эталон демократии, верховенства права и защиты прав человека. Но что же происходит в реалиях: весь центр Вашингтона объявлен зоной проведения специального мероприятия национальной безопасности. Запрещены полеты самолетов, квартал вокруг Белого дома напоминает то ли концлагерь, то ли военную базу в Ираке: колючая проволока, спирали Бруно, бетонные блоки и почти 27 тысяч национальных гвардейцев в охранении... Где же здесь права человека? А они, видимо, сегодня для внешнего употребления. Молчат правозащитники, молчат и омбудсмены штатов. А федерального омбудсмена в США и вовсе нет", - написала Москалькова в Instagram.Омбудсмен подчеркнула, что фактически отменена первая поправка к Конституции США, гарантирующая право народа на мирные собрания, а также напомнила о блокировках в социальных сетях аккаунтов Трампа.
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капитолий, дональд трамп, татьяна москалькова, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Москалькова оценила обстановку в Вашингтоне в день инаугурации

19:30 20.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники Национальной гвардии, полиции и ФБР на контрольно-пропускном пункте возле здания Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
Сотрудники Национальной гвардии, полиции и ФБР на контрольно-пропускном пункте возле здания Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Происходящее в США в день инаугурации Джо Байдена не отражает принципы правозащиты, а "омбудсмены и правозащитники молчат", считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Инаугурация Байдена состоится в полдень по местному времени в среду (20:00 мск). Из-за прошедших 6 января беспорядков в Капитолии, учиненных сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа, она пройдет в условиях беспрецедентных мер безопасности.
"Несомненно, новостью номер один сегодня стала инаугурация 46-го президента США. Страны, которая всегда позиционируется как эталон демократии, верховенства права и защиты прав человека. Но что же происходит в реалиях: весь центр Вашингтона объявлен зоной проведения специального мероприятия национальной безопасности. Запрещены полеты самолетов, квартал вокруг Белого дома напоминает то ли концлагерь, то ли военную базу в Ираке: колючая проволока, спирали Бруно, бетонные блоки и почти 27 тысяч национальных гвардейцев в охранении... Где же здесь права человека? А они, видимо, сегодня для внешнего употребления. Молчат правозащитники, молчат и омбудсмены штатов. А федерального омбудсмена в США и вовсе нет", - написала Москалькова в Instagram.
Омбудсмен подчеркнула, что фактически отменена первая поправка к Конституции США, гарантирующая право народа на мирные собрания, а также напомнила о блокировках в социальных сетях аккаунтов Трампа.
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