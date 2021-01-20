https://ria.ru/20210120/inauguratsiya-1593903772.html

Москалькова оценила обстановку в Вашингтоне в день инаугурации

Москалькова оценила обстановку в Вашингтоне в день инаугурации

Происходящее в США в день инаугурации Джо Байдена не отражает принципы правозащиты, а "омбудсмены и правозащитники молчат", считает уполномоченный по правам... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T19:30

2021-01-20T19:30

2021-01-20T19:30

выборы президента сша — 2020

капитолий

дональд трамп

татьяна москалькова

джо байден

вашингтон (город)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Происходящее в США в день инаугурации Джо Байдена не отражает принципы правозащиты, а "омбудсмены и правозащитники молчат", считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Инаугурация Байдена состоится в полдень по местному времени в среду (20:00 мск). Из-за прошедших 6 января беспорядков в Капитолии, учиненных сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа, она пройдет в условиях беспрецедентных мер безопасности."Несомненно, новостью номер один сегодня стала инаугурация 46-го президента США. Страны, которая всегда позиционируется как эталон демократии, верховенства права и защиты прав человека. Но что же происходит в реалиях: весь центр Вашингтона объявлен зоной проведения специального мероприятия национальной безопасности. Запрещены полеты самолетов, квартал вокруг Белого дома напоминает то ли концлагерь, то ли военную базу в Ираке: колючая проволока, спирали Бруно, бетонные блоки и почти 27 тысяч национальных гвардейцев в охранении... Где же здесь права человека? А они, видимо, сегодня для внешнего употребления. Молчат правозащитники, молчат и омбудсмены штатов. А федерального омбудсмена в США и вовсе нет", - написала Москалькова в Instagram.Омбудсмен подчеркнула, что фактически отменена первая поправка к Конституции США, гарантирующая право народа на мирные собрания, а также напомнила о блокировках в социальных сетях аккаунтов Трампа.

https://ria.ru/20210120/inauguratsiya-1593887191.html

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капитолий, дональд трамп, татьяна москалькова, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире