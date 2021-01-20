https://ria.ru/20210120/immunitet-1593805588.html
Попова заявила об иммунитете к COVID-19 у половины жителей Татарстана
Попова заявила об иммунитете к COVID-19 у половины жителей Татарстана
Исследования показывают, что почти половина населения Республики Татарстан имеет иммунитет к коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:52
2021-01-20T11:52
2021-01-20T11:52
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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общество
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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Исследования показывают, что почти половина населения Республики Татарстан имеет иммунитет к коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Популяционные исследования, результат которых озвучил Институт Пастера... говорят о том, что почти половина населения Республики Татарстан сегодня имеет иммунитет", - сказала Попова журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210119/immunitet-1593603448.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан), общество