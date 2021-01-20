Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/immunitet-1593805588.html
Попова заявила об иммунитете к COVID-19 у половины жителей Татарстана
Попова заявила об иммунитете к COVID-19 у половины жителей Татарстана
Исследования показывают, что почти половина населения Республики Татарстан имеет иммунитет к коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:52
2021-01-20T11:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика татарстан (татарстан)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570392316_0:167:3072:1894_1920x0_80_0_0_d379d3b97581a644beb95224c782724f.jpg
КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Исследования показывают, что почти половина населения Республики Татарстан имеет иммунитет к коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Популяционные исследования, результат которых озвучил Институт Пастера... говорят о том, что почти половина населения Республики Татарстан сегодня имеет иммунитет", - сказала Попова журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210119/immunitet-1593603448.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570392316_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_4e3157a1f740a958d10da6145c9db737.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан), общество

Попова заявила об иммунитете к COVID-19 у половины жителей Татарстана

11:52 20.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник Роспотребназора Республики Татарстан встречает пассажиров самолета
Сотрудник Роспотребназора Республики Татарстан встречает пассажиров самолета - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Исследования показывают, что почти половина населения Республики Татарстан имеет иммунитет к коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Популяционные исследования, результат которых озвучил Институт Пастера... говорят о том, что почти половина населения Республики Татарстан сегодня имеет иммунитет", - сказала Попова журналистам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 02:13Распространение коронавируса
Врач дал прогноз по появлению коллективного иммунитета к COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Татарстан (Татарстан)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов рассказал, от чего зависит перспектива встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
03:29Мадуро заявил, что Венесуэла победила Трампа
03:28Белый дом оценил возможность разговора Путина и Байдена
03:20СМИ: в Москве сиделка убила 82-летнюю пенсионерку
Лента новостейМолния