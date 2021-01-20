https://ria.ru/20210120/gurbanov-1593702526.html

"Правда тела"."Сейчас я ем всё, что хочу": как влюбиться и сбросить 50 кг

"Правда тела"."Сейчас я ем всё, что хочу": как влюбиться и сбросить 50 кг

"С детства приучили всегда всё доедать, а после обеда пить чай с десертом". В двадцатилетнем возрасте Кирилл Гурбанов весил 130 кг. А сейчас похож на голливудского актёра, ест всё, что хочет и сам "хозяин своего веса". Как ему удалось сбросить десятки килограммов без диет, полностью изменив образ жизни (и встретив будущую жену)?

2021-01-20T12:00

2021-01-20T12:00

2021-01-20T12:00

правда тела

подкаст

общество

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"Правда тела"."Сейчас я ем всё, что хочу": как влюбиться и сбросить 50 кг "С детства приучили всегда всё доедать, а после обеда пить чай с десертом". В двадцатилетнем возрасте Кирилл Гурбанов весил 130 кг. А сейчас похож на голливудского актёра, ест всё, что хочет и сам "хозяин своего веса". Как ему удалось сбросить десятки килограммов без диет, полностью изменив образ жизни (и встретив будущую жену)? audio/mpeg

"Правда тела"."Сейчас я ем всё, что хочу": как влюбиться и сбросить 50 кг "С детства приучили всегда всё доедать, а после обеда пить чай с десертом". В двадцатилетнем возрасте Кирилл Гурбанов весил 130 кг. А сейчас похож на голливудского актёра, ест всё, что хочет и сам "хозяин своего веса". Как ему удалось сбросить десятки килограммов без диет, полностью изменив образ жизни (и встретив будущую жену)? audio/mpeg

Почему самое “волшебное” умение, по мнению Кирилла - это уметь медленно есть? Как справиться с нелюбовью к тренажерке? Можно ли перестроить свою психологию, чтобы не “заедать” стресс”? В откровенном разговоре с Кириллом Гурбановым, который смог похудеть и изменить свою жизнь.03:55 “Мне было 20 с чем-то лет и 130 кг”05:00 “Я до сих пор заедаю стресс”08:55 Как Кирилл познакомился с будущей женой и начал менять свое питание13:50 “Надо просто найти такой спорт, который будет тебя драйвить”16:22 “Ключ - в психологии, чтобы не заедать”22:00 Как Кирилл дошел до 76 кг и начал набирать вес26:57 “Медленная еда - это волшебный скилл, и это очень сложно в режиме будней”28:15 Как Кириллу удалось перестроить свою социальную жизнь 30:00 “Отказываешься от алкоголя - один раз потроллили, на второй не будут”31:30 Как начать худеть (лайфхаки Кирилла)Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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