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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210120/gurbanov-1593702526.html
"Правда тела"."Сейчас я ем всё, что хочу": как влюбиться и сбросить 50 кг
"Правда тела"."Сейчас я ем всё, что хочу": как влюбиться и сбросить 50 кг
"С детства приучили всегда всё доедать, а после обеда пить чай с десертом". В двадцатилетнем возрасте Кирилл Гурбанов весил 130 кг. А сейчас похож на голливудского актёра, ест всё, что хочет и сам "хозяин своего веса". Как ему удалось сбросить десятки килограммов без диет, полностью изменив образ жизни (и встретив будущую жену)?
2021-01-20T12:00
2021-01-20T12:00
правда тела
подкаст
общество
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"Правда тела"."Сейчас я ем всё, что хочу": как влюбиться и сбросить 50 кг
"С детства приучили всегда всё доедать, а после обеда пить чай с десертом". В двадцатилетнем возрасте Кирилл Гурбанов весил 130 кг. А сейчас похож на голливудского актёра, ест всё, что хочет и сам "хозяин своего веса". Как ему удалось сбросить десятки килограммов без диет, полностью изменив образ жизни (и встретив будущую жену)?
audio/mpeg
"Правда тела"."Сейчас я ем всё, что хочу": как влюбиться и сбросить 50 кг
"С детства приучили всегда всё доедать, а после обеда пить чай с десертом". В двадцатилетнем возрасте Кирилл Гурбанов весил 130 кг. А сейчас похож на голливудского актёра, ест всё, что хочет и сам "хозяин своего веса". Как ему удалось сбросить десятки килограммов без диет, полностью изменив образ жизни (и встретив будущую жену)?
audio/mpeg
Почему самое “волшебное” умение, по мнению Кирилла - это уметь медленно есть? Как справиться с нелюбовью к тренажерке? Можно ли перестроить свою психологию, чтобы не “заедать” стресс”? В откровенном разговоре с Кириллом Гурбановым, который смог похудеть и изменить свою жизнь.03:55 “Мне было 20 с чем-то лет и 130 кг”05:00 “Я до сих пор заедаю стресс”08:55 Как Кирилл познакомился с будущей женой и начал менять свое питание13:50 “Надо просто найти такой спорт, который будет тебя драйвить”16:22 “Ключ - в психологии, чтобы не заедать”22:00 Как Кирилл дошел до 76 кг и начал набирать вес26:57 “Медленная еда - это волшебный скилл, и это очень сложно в режиме будней”28:15 Как Кириллу удалось перестроить свою социальную жизнь 30:00 “Отказываешься от алкоголя - один раз потроллили, на второй не будут”31:30 Как начать худеть (лайфхаки Кирилла)Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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аудио, подкаст, общество

"Правда тела"."Сейчас я ем всё, что хочу": как влюбиться и сбросить 50 кг

12:00 20.01.2021
 
Правда тела
"Правда тела"."Сейчас я ем всё, что хочу": как влюбиться и сбросить 50 кг
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
"С детства приучили всегда всё доедать, а после обеда пить чай с десертом". В двадцатилетнем возрасте Кирилл Гурбанов весил 130 кг. А сейчас похож на голливудского актёра, ест всё, что хочет и сам "хозяин своего веса". Как ему удалось сбросить десятки килограммов без диет, полностью изменив образ жизни (и встретив будущую жену)?
Почему самое “волшебное” умение, по мнению Кирилла - это уметь медленно есть? Как справиться с нелюбовью к тренажерке? Можно ли перестроить свою психологию, чтобы не “заедать” стресс”? В откровенном разговоре с Кириллом Гурбановым, который смог похудеть и изменить свою жизнь.
03:55 “Мне было 20 с чем-то лет и 130 кг”
05:00 “Я до сих пор заедаю стресс”
08:55 Как Кирилл познакомился с будущей женой и начал менять свое питание
13:50 “Надо просто найти такой спорт, который будет тебя драйвить”
16:22 “Ключ - в психологии, чтобы не заедать”
22:00 Как Кирилл дошел до 76 кг и начал набирать вес
26:57 “Медленная еда - это волшебный скилл, и это очень сложно в режиме будней”
28:15 Как Кириллу удалось перестроить свою социальную жизнь
30:00 “Отказываешься от алкоголя - один раз потроллили, на второй не будут”
31:30 Как начать худеть (лайфхаки Кирилла)
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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